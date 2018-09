Murió joven actor latino Paul Vásquez

A los 48 años, falleció en su ciudad natal, San José, California

Con apenas 48 años de edad, falleció el actor Paul Vásquez, por causas que no han sido precisadas.

Conocido por la serie “Sons of Anarchy”, Vásquez nació en San José, California, en 1970, e inició su carrera en 1988.

En una declaración a Fox News, el representante de Vásquez dijo: “Esta noticia nos ha sorprendido. Nuestros corazones están afectados. Era un hombre amable, creativo y amoroso. Será extrañado”.

TMZ dijo que Vásquez falleció la noche del lunes de un ataque al corazón mientras estaba en la casa de su padre en San José. Pero la causa oficial de la muerte no ha sido divulgada.

Además de aparecer en “Sons of Anarchy” en el papel de Angel Ganz, Vásquez también trabajó en las series “ER”, “CSI: NY” y How I Met Your Mother”, entre otros proyectos.

Tenía en pre producción un cortometraje, “Thug Alley”, escrito y protagonizado por él mismo.