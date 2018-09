Video: López Obrador llama a marido de mujer para que le crea que están

El presidente electo de México sorprendió al hombre al contestarle el teléfono

MÉXICO – El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador sigue ganándose la simpatía de los ciudadanos, ya que mientras esperaba que saliera su vuelo, en el aeropuerto de Ciudad Obregón, en el estado de Sonora, atendió la suplica de una mujer y llamó al marido dándole una sorpresa.

López Obrador estaba en la sala de espera, cuando una mujer le dijo sin titubeos:

“¿Oiga le habla a mi esposo? Que no me cree que estoy aquí con usted”, dijo emocionada la mujer que no fue identificada.

Sin dudarlo, el presidente electo le dijo: “sí, pásamelo” y tomó con sus manos el celular.

Los presentes no perdieron la oportunidad de grabar los hechos con sus celulares, que después compartieron en las redes sociales.

En el video se escucha interactuar a López Obrador con el esposo de la mujer.

“Qué se rayó, con un marido como tú. ¡Qué inteligente, Hugo! Se sacó la lotería. Te mando un abrazo”, expresó López al hombre que estaba del otro lado de la línea.

El presidente electo, se ha mostrado muy cercano a los ciudadanos de a pie desde su campaña proselitista.