Pronósticos sobre el Alzheimer son alarmantes para latinos de EEUU

Para el año 2060 unos 3.2 millones de hispanos en el país sufrirán de esta devastadora enfermedad

La carga que representa para los Estados Unidos la enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas (ADRD) se duplicará para el año 2060, según un nuevo estudio dado a conocer recientemente por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Y para los latinos estas no son buenas noticias. Según el mismo informe, para el ese mismo año los investigadores estiman que habrá 3.2 millones de hispanos diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer y demencias relacionadas.

Este aumento en la comunidad latina, y otras como la afroamericana, son el resultado de un menor número de personas que mueren por otras enfermedades crónicas y que sobreviven a una edad adulta mayor cuando aumenta el riesgo de enfermedad de Alzheimer y demencias.

El estudio, publicado en la versión online de “Alzheimer & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association”, es el primero en pronosticar la enfermedad de Alzheimer por raza y etnia.

Los investigadores de los CDC predicen que los hispanoamericanos tendrán el mayor aumento proyectado debido al crecimiento de la población durante el período de proyección, aunque debido al tamaño relativo de la población, los blancos no hispanos todavía tendrán el mayor número total de casos de Alzheimer.

En el año 2014 el número de personas que sufrían de Alzheimer en EEUU era de 5 millones (1.6% de la población del país). Se prevé que esa cifra aumentará a 13.9 millones, casi el 3.3% de la población, para año 2060.

“Este estudio muestra que a medida que la población de EEUU aumenta, aumentará la cantidad de personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas, especialmente entre las poblaciones minoritarias”, dijo el doctor Robert R. Redfield, director de los CDC.

“El diagnóstico precoz es clave para ayudar a las personas y sus las familias a hacerle frente a la pérdida de memoria, navegar por el sistema de atención médica y planificar su atención en el futuro”, agregó Redfield.

Actualmente, la enfermedad de Alzheimer es la quinta causa más común de muerte entre los estadounidenses de 65 años y más.

Se trata de un trastorno cerebral irreversible y progresivo que destruye lentamente la memoria y, finalmente, la capacidad de una persona para realizar incluso las tareas más simples, como bañarse, alimentarse y vestirse.

Los investigadores de los CDC calcularon la cantidad de personas con Alzheimer por edad, sexo, raza y etnia entre 2014 y 2060 según las proyecciones de la Oficina del Censo de EE UU.