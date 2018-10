Kanye West asegura que todo el mundo lo quiere

Si no lo crees, él dice que es por la culpa de las redes sociales

El rapero Kanye West ha pasado en solo unos días de desactivar todas sus cuentas personales en las diferentes redes sociales, fruto de su polémica y encendida defensa de la administración Trump tanto en Twitter como en el programa de televisión ‘Saturday Night Live’, a reunirse personalmente con el presidente en la Casa Blanca este jueves -de lo que se desprende un surrealista vídeo en el que aparece excesivamente entusiasmado ante el encuentro- y, ahora, a regresar por todo lo alto a la esfera virtual para criticar abiertamente la dictadura de la corrección política que, a su juicio, impera en estos foros digitales.

“Saben, cuando la gente trata de influenciarte en las redes sociales y te dice qué debes publicar y qué no, o si te censuran algo porque no pertenece a la narrativa dominante, eso es claramente un ejercicio de control mental. Es como una habitación con demasiado eco, tratan de hacerte creer que son mayoría y controlarte basándose en el número de ‘likes’ que puedes o no recibir, como si fuera un incentivo”, asegura a través de un vídeo grabado en Uganda, donde se encuentra preparando su próximo disco.

Como si de una cruzada personal para recuperar la libertad de expresión y el valor de la individualidad se tratara, el marido de Kim Kardashian ha animado a sus millones de seguidores a que abran sus “corazones” y, sobre todo, a que desprogramen sus mentes de la manipulación constante que, sobre la percepción de la realidad, realizarían de forma sistemática quienes trabajan para ese supuesto status quo.

“Las redes sociales te dijeron que Hillary [Clinton] iba a ganar [las elecciones presidenciales de noviembre de 2016] y no ganó. Las redes sociales te dicen que nadie me quiere pero la verdad es que todo el mundo lo hace. ¡Todo el mundo quiere a Ye [su nombre artístico alternativo]! Pero si te dejas llevar por las redes sociales, acabarás creyendo otra cosa. Así que desprogramen sus mentes y abran sus corazones. Guíense por su espíritu y dejen que su conciencia sea libre”, ha añadido en su llamativa vuelta a la vida pública.