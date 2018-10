El vergonzoso hábito de Kendall Jenner con sus exnovios

Es una 'stalker'

Foto: The Grosby Group

Puede que la modelo Kendall Jenner (22) se vanagloriara hace unos días de la maestría con la que mantiene aquellos asuntos más delicados de su vida personal al margen de la atención mediática y del escrutinio constante de las redes sociales, pero lo cierto es que ahora parece haber cometido un error de principiante en este sentido al someterse voluntariamente a un duro interrogatorio realizado por su amiga Hailey Baldwin y, lo más preocupante aún, presidido por un infalible detector de mentiras.

Como era de esperar, la también maniquí y prometida de Justin Bieber no quiso ponerle un cuestionario en absoluto fácil a la hermana de Kim Kardashian y, de hecho, una de las primeras preguntas que le dirigió a bocajarro hacía referencia a la ingeniosa manera en que esta mantendría el contacto con sus exnovios más notorios.

Consciente de que se encontraba en una encrucijada y de que la opción de no responder sería rápidamente interpretada como un sí rotundo, la estrella de las pasarelas confesó ruborizada e indignada ante la osadía de su amiga que, al igual que otros muchos miembros de la llamada generación milenial, se dedicaba con frecuencia a ‘vigilar’ a sus antiguas parejas a través de perfiles falsos en la red social Instagram.

“Sabes perfectamente la respuesta a esa pregunta… De acuerdo, ¡sí, lo hago!”, le espetó entre risas nerviosas al tiempo que las cámaras de televisión, concretamente las de un especial del famoso ‘Carpool Karaoke’ de James Corden, documentaban semejante conversación para la posteridad.

A pesar de que nunca da nombres ni entra en detalles sobre los entresijos de su ámbito amoroso, lo cierto es que en los últimos tiempos Kendall parece haberse relajado un poco en lo que a proteger su privacidad se refiere y, de hecho, ha estado apareciendo con más frecuencia de la habitual en ‘Keeping Up With The Kardashians’ para reflexionar abiertamente sobre un hipotético futuro en pareja.

“Creo que cuando encuentre a la persona ideal, me casaré sin pensarlo demasiado. Saldremos a correr en dirección al ayuntamiento y diremos: ‘A la mier**, vamos a hacerlo ahora mismo’. Será algo muy impulsivo y espontáneo”, aseguraba en un episodio reciente del famoso reality.