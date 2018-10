Video muestra a Maradona sin poder caminar y enciende las alarmas

¿Qué es lo que le pasa a Diego Armando que sufre para mantenerse de pie por tiempos prolongados?

A través de las redes sociales circula un video que ha desatado una ola de preocupación en torno a la salud de Diego Armando Maradona, al que se le observa caminando con dificultad durante uno de los entrenamientos con Dorados de Sinaloa e incluso apoyándose de uno de sus auxiliares.

Maradona sufre de artrosis en las rodillas, un trastorno que también aqueja a varios exfutbolistas o deportistas que llegaron a participar en competencias de alto rendimiento.

El exfutbolista argentino y campeón del mundo en México 86 lanzó una advertencia hace un par de semanas y dijo que se mantendría en su etapa como entrenador hasta que sus rodillas se lo permitieran.

“Quiero trabajar hasta que me den las rodillas. El día que no me den más, me voy”, así lo dijo Maradona durante una conferencia de prensa posterior a una de las prácticas de Dorados de Sinaloa, el equipo del Ascenso MX al que actualmente dirige.

Pero el video que recientemente salió a la luz preocupa a la afición del “Gran Pez”, a todo Argentina, a sus admiradores en todo el mundo y a la gente más allegada a “Pelusa”, por el grado de dificultad que se le observa para poder caminar todos los días, incluso sentándose por momentos en medio del terreno de juego mientras dirige los entrenamientos.

A principios de julio, el exfutbolista de 57 años se realizó un procedimiento ambulatorio en sus dos rodillas en Cali, Colombia, para aliviar un poco el padecimiento que lo aqueja. Pero de poco le sirvió, pues a palabras de su abogado, Matías Morla, Maradona no toma conciencia de su estado de salud, pues cuando ingresa al terreno de juego o a un estadio se transforma.

“Diego no toma conciencia de las limitaciones físicas que tiene, él entra a la cancha y cree que tiene 20 años”, destacó Morla.

Seguidores de Maradona a través de Facebook, Twitter e Instagram han compartido distintos mensajes de apoyo para Maradona.