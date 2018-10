Médico sugiere que Maradona se opere las rodillas lo antes posible

La artrosis no tiene solución y si no se resuelve a tiempo ya no tiene solución

Luego de que se generara preocupación por su forma lenta de andar, el cirujano que ha operado a Diego Armando Maradona, Germán Ochoa, aseguró que el ex jugador argentino ya no tiene cartílagos en sus rodillas, pero que no está en riesgo de quedarse sin caminar.

“A Diego lo conozco bien porque lo operé en 2004 de la rodilla izquierda a 27 días de su despedida del futbol en la Bombonera. Y en junio, antes del Mundial, le hicimos un tratamiento básicamente para que pueda atravesar sus actividades en el Mundial de Rusia de la mejor manera posible. Sé muy bien el problema que tiene”, dijo a Toda Pasión.

“Maradona tiene una severa artrosis en sus dos rodillas y ya no tiene cartílagos. Los huesos tocan entre sí, el fémur con la tibia y el peroné. Es un problema grave porque le provoca mucho dolor, inflamación y dificultad para desplazarse. Sabe que la solución es operarlo y ponerle prótesis en las dos rodillas.

“A corto o mediano plazo hay que tomar la decisión del reemplazo articular, pero el problema es que Diego es un paciente joven. Pero sus rodillas no tienen otra solución. La artrosis no tiene solución, hay una destrucción progresiva y total de los cartílagos, y por el contrario, si no se soluciona, se agrava porque avanza. No se detiene. Por eso hay que recurrir a las prótesis”, explicó.

El cirujano comentó que tiene opciones para tratarse el dolor, pero que se debe de operar.

“De momento lo que se puede hacer es un bloqueo de los nervios geniculares. Se bloquea el nervio que transmite las sensaciones al cerebro para eliminar el dolor. Pero no es una solución definitiva, sólo elimina el dolor por un tiempo.

“No va a suceder que Diego no pueda caminar, no va a llegar a eso. Los avances de la tecnología permiten una solución. Pero la manera mas prudente e inteligente de llegar a una solución es operar las dos rodillas. Primero una y después la otra. Diego lo sabe”, comentó.

