¡Por fin! Cristian Castro visitó de sorpresa a su padre “El Loco” Valdés

El comediante está enfermo

Después de tantos dimes y diretes acerca de que si Cristian Castro está o no al pendiente de su padre, Manuel “El Loco” Valdés, Marcos Valdés, hijo del comediante, compartió en exclusiva para Grupo Cantón que su hermano visitó de sorpresa a su papá.

“Acabo de hablar con Cristian gracias a mi papá, antes de que lo internaran otra vez; le cayó de sorpresa a mi papá… le hablé a mi papá para saludarlo y él me pasó a Cristian porque estaba en casa de mi padre”.

“Cuando me pasó a mi hermano sentí una felicidad enorme porque yo entrenaba a Cristian en el futbol americano cuando él era un niño. Cristian es muy buen hombre, a mí lo que no me gustaría es que lo crucifiquen, porque es una persona maravillosa que quiere mucho al viejo. Yo aseguro que Cristian quiere mucho a mi papá, y está al pendiente de él a su manera”, continuó Marcos emocionado.

“A mi papá le están terminando sus inmunoterapias para quitarle lo que resta del tumor del cerebro, que estaba obstruyendo el nervio óptico, pero ya salió muy bien”, concluyó.

“El Loco” Valdés ha entrado y salido del hospital en los últimos meses para diversas cirugías, luego de que le fue diagnosticado un tumor en la cabeza.