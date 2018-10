Dra. Ana María Polo recibe honor y explica el momento aterrador que vivió en ‘Caso Cerrado’

La presentadora de Telemundo fue tomada como rehén en su propio programa

La Dra. Ana María Polo está de regreso con una nueva temporada de “Caso Cerrado” y para celebrar su gran aporte a la comunidad latina, la ciudad de Los Ángeles le otorgó una proclamación.

“Me siento muy emocionada, súper honrada porque lo que dice la proclamación es muy bonito y siento que va al corazón de lo que yo hago en mi programa; hablar a favor de nuestra comunidad de lo que son las necesidades humanas y los derechos humanos. Me siento muy honrada y especialmente que es de Los Ángeles una ciudad que para mi es tan bella y tan hospitalaria y tan importante para mi carrera“, nos contó la Dra. Polo tras recibir el gran honor.

La proclamación se da durante un momento crítico en la política y donde la administración en la Casa Blanca sigue lanzando ataques a los hispanos.

“Este presidente muy específicamente ataca directamente a los hispanos una y otra vez y nos está devolviendo a una época de cosas que ya habíamos superado. Nosotros llevamos años en este país y formamos parte integra del panorama de esta población. Es más, si no fuera por los latinos aquí faltaría un sabor y ritmo muy grande. Nos estamos viendo atacados continuamente por esta administración. Falta una voz que no se deje intimidar. Ser reconocida por hablar y defender a a mi comunidad en este momento es sumamente importante y esencial”, explicó.

Una nueva temporada de “Caso Cerrado” inicia el lunes 29 de septiembre a las 7pm/6c, y además de cambiar la escenografía y actualizar el tema musical, el primer capítulo será muy distinto a los demás cuando la Dra. Polo viva uno de los momentos más aterradores.

“Va a ser un programa totalmente diferente al resto del formato“, reveló la presentadora sobre el episodio de estreno de la nueva temporada. “Ocurrió algo que nunca antes había ocurrido… mi seguridad se vio comprometida. Es un episodio en donde tu ves claramente que la violencia forma parte de nuestra vida diario como un factor más a considerar. Este episodio es impresionante, tiene una lección importante y me van a ver en una situación que nunca me han visto. Me van a ver vulnerable“.

En el capítulo de estreno toman de rehén a la conductora del programa y se vive un momento caótico en el set.

“En verdad tuve un horrible miedo. Cuando alguien te quita tu control, tu libertad… yo creo que a cualquiera le da miedo. En el fondo yo sentía que ese hombre estaba más desesperado que yo. Yo sentía que tenía más desesperación por la situación que él estaba viviendo entonces estaba entre la espada y la pared. Sabía que había policías en el estudio y sabía que de alguna manera aquello se iba a resolver. A Dios gracias porque no tenía una arma de fuego, porque revisamos muy cuidadosamente a que la gente no vaya a traer armas de fuego. Van a ver las cosas que hace la gente que ha estado en prisión, van a ver los recursos que inventan. Son muy ingeniosos y tenemos que estar conscientes de que este es el mundo en el que vivimos”, explicó.