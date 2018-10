Danna Paola se divierte siendo la mala de ‘Élite’ en Netflix

La actriz mexicana está lista para regresar a España para grabar la segunda temporada

Jugar el rol de niña mala en “Élite” ha resultado muy divertido e interesante para Danna Paola, quien en enero se irá de nueva cuenta a vivir a España para hacer la segunda temporada de esta serie de Netflix.

“Este proyecto me permite experimentar otros lados como actriz y puedo rescatar mucho el lema que dicen que las villanas nos divertimos más, y tienen toda la razón. Es muy divertido y súper satisfactorio“, dijo.

Con 23 años, casi dos décadas en el medio artístico, Danna indicó que como actriz esta producción española le ha dejado una madurez.

“Es un proyecto que llega a cambiarme la vida por completo“, dijo la también cantante, quien visitó Monterrey para promocionar el tema “Final Feliz”.

“Me deja una experiencia de vida muy fuerte. No soy la misma persona de antes de irme a España que después de estar allá“, agregó.

Para dar vida a Lucrecia, comentó, se enfrentó a varios retos, uno de estos fue arriesgarse en la actuación y dejarse guiar por los instintos.

“Quitarte también el pudor hacia hacer cosas y decir cosas. Las series españolas hoy en día tienen un status y un nivel súper alto, y dije: ‘Quiero ser lo suficientemente buena para que mi personaje salga bien’“, expresó.

Ahora la joven logró que el personaje, aunque es de una villana, sea odiado, pero a la vez amado.

“Más que nada darte cuenta que ser el antagonista no tienes que estar sufriendo ni llorando en todos lados, que es a lo que yo estaba acostumbrada. Y esta manera de sobrepasar un poco los límites. ‘Élite’ no tiene límites, es una serie que abarca un montón de temas, los trata crudamente y es un thriller muy maduro”, señaló.

Aunque muchos la recuerdan por sus telenovelas infantiles, Danna ha mostrado una transformación también en los escenarios. La experiencia adquirida quiere proyectarla en sus proyectos futuros, tanto musicales como los relacionados con la actuación.

“Me falta por hacer un montón de cosas. Creo que, casi 20 años de carrera no se dicen fácil. Es algo que me ha costado mucho, nadie me ha regalado nada de lo que he hecho“, aclaró.

Espera seguir creciendo en la música y enfrentar más retos como actriz.

“Hace cinco años que no hacía música”, comentó, “hace año y medio me dieron ganas y dije: ‘Quiero hacer música y recuperar mi espacio dentro de la música’. Y me hace feliz de haber vuelto de esta manera”, indicó.

Danna señaló que la reacción de sus fans a su música y al personaje que desempeña ha sido genial. Su tema “Final Feliz” tiene 11 millones de vistas en YouTube.

Ivan Josue Canela Garcia