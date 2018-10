Iggy Azalea y sus polémicas transparencias sin ropa interior en Instagram, y su regreso a la música

La estrella del hip hop se ha volcado más a explotar su imagen sensual y erótica en redes sociales

La cantante australiana Iggy Azalea (28) lleva cerca de tres años atravesando frecuentes momentos de inestabilidad en su trayectoria que, por ejemplo, quedaron patentes con su precipitada salida del sello Def Jam a finales del año pasado y, sobre todo, con los continuos retrasos en el lanzamiento de un segundo trabajo discográfico, aquel que en principio iba a llamarse ‘Digital Distortion’ y del que incluso llegaron a promocionarse tres sencillos, que de momento sigue sin producirse. Sin embargo la artista se ha mantenido vigente en las redes sociales, como una de las celebridades más candentes de la esfera de la música. Sus publicaciones se han convertido en fuego en dicha red social, puesto que le encanta posar en ropa interior, o con prendas transparentes sin ninguna otra ropa íntima que la cubra del ojo indiscreto de la cámara.

A nivel musical, por otra parte falta un álbum completo de la rapera, pero se ha mantenido bastante activa produciendo sencillos aislados -entre los que destacan ‘Kream’ y ‘Savior’- que terminaron englobándose en diversos maxi-singles y EPs (‘Extended Play’) para poder ser publicados por su nueva discográfica, Island Records, entre la primavera y el verano pasados: una situación de la que la intérprete asegura sentirse satisfecha pero a la que, al mismo tiempo, quiere poner término en el medio y largo plazo.

“No me malinterpreten, me encanta Island Records pero me gustaría poder prescindir de un sello de cara al futuro. Estamos manteniendo conversaciones al respecto, porque quiero acabar siendo mi propia jefa. Creo que me conviene poder decidir por mí misma el calendario de mis lanzamientos y ese tipo de cosas, y creo que cuento con los fondos necesarios para financiar mis proyectos“, ha explicado la propia artista en una serie de ‘tuits’ que, en cuestión de minutos, han sido borrados de la plataforma.

Ante la curiosidad que ha suscitado esta cadena de mensajes entre su legión de seguidores, la estrella del hip hop se ha dirigido posteriormente a todos ellos para recomendarles, por un lado, que no se tomen demasiado en serio semejantes planes, ya que suele “cambiar de idea cada 48 horas“, y, por el otro, para insistir en que su deseo de tomar personalmente las riendas de su carrera no tiene nada que ver con unas hipotéticas discrepancias con los ejecutivos de su sello.

“Les diría que ignoraran todo lo que les he dicho antes porque suelo cambiar de idea cada 48 horas. El caso es que hemos tenido esas conversaciones, pero no sé si harán realidad o no. Estoy muy contenta en Island Records, son buena gente… Pero en el futuro me gustaría tener el control de mi carrera, cuando me sienta preparada para hacerlo“, ha indicado la cantautora, quien recientemente decidió cancelar el tramo norteamericano de su última gira mundial para cerrarla antes de lo previsto.