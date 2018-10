López Obrador dice que no será “florero” ante caprichos de empresarios

El presidente electo responde ante las críticas que ha recibido el resultado de la consulta sobre nuevo aeropuerto

El Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció hoy que todo el “escándalo” hecho por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) fue porque “ya tenían pensado hacer una especie de Santa Fe en las 600 hectáreas del actual aeropuerto”.

También advirtió que se apostó a generar inestabilidad financiera luego del anuncio de la cancelación, pero que fracasaron.

“Y hay que notificarles a algunos que ya es otro México, y que yo no voy a ser florero. No estoy de adorno. Yo traigo un mandato. Quieren los mexicanos que se destierre la impunidad, la corrupción. Y me canso ganso que vamos a acabar con la corrupción”, señaló.

“Cuánto escándalo, cuánta rufia, cuánto ruido por lo de la Consulta sobre el Aeropuerto. Es una campaña orquestada por los que se sienten afectados. Hemos dicho una y mil veces que vamos a garantizar las inversiones, los contratos; que no hay nada qué tener”, dijo López Obrador en un video que difundió en sus redes sociales.

“Pero esto va más allá de un negocio legal, legítimo, cuidar las inversiones, el que se respete el Estado de Derecho. Esto tiene que ver con negocios que se proyectaron hacia el futuro. Ahora puedo decirlo, durante la Consulta no podía hablar. Tenía que actuar con imparcialidad”, agregó.

“En el fondo, lo que estaba de por medio en la construcción del Aeropuerto de Texcoco era quedarse con los terrenos del actual aeropuerto. Llegué ver hasta el anteproyecto. Ya tenían pensado hacer una especie de Santa Fe en las 600 hectáreas del actual aeropuerto. Yo entiendo que estén molestos porque ya no van a poder hacer estos negocios”, señaló el Presidente electo.

El pasado domingo se anunció que en la Consulta Popular sobre el futuro del NAIM, el 69.5 por ciento de los mexicanos que participaron, alrededor de 747 mil, se pronunciaron por la opción de Santa Lucía. Ayer, el Presidente electo informó que va a “obedecer el mandato de los ciudadanos” y que se construirán dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, con lo que quedó cancelada la obra en Texcoco.

El anuncio generó fuertes presiones al alza para el tipo de cambio. Hoy, el peso inició la sesión con una ligera apreciación, tras una jornada en la que tuvo su peor desempeño desde noviembre de 2016, cuando Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Según el sitio Investing.com, el dólar interbancario se cotiza en 19.9772, un 0.43 por ciento u 8.57 centavos menos que el cierre de la sesión anterior.

Mientras, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) inició la jornada con una pérdida de 278.18 puntos, un 0.63 por ciento menos que la sesión de ayer, con lo cual el indicador se ubica en las 43 mil 600.95 unidades.

López Obrador dijo en un mensaje esta mañana que “afortunadamente los inversionistas y los mercados en abstracto actuaron con inteligencia, con información, con responsabilidad. Y a pesar del escándalo, de la bulla, de los ataques no pudieron generar inestabilidad. Apostaron a eso. Hubo un deslizamiento del peso, por decirlo de manera eufemística, no una devaluación. Pero ya se va a recuperar”.

“Además se gana muchísimo. Se evita la corrupción. La corrupción es el principal problema de México. Y eso ya debe considerarse como el objetivo: eliminar, de parte de nuestro gobierno, la corrupción. Cero corrupción, cero impunidad. No va a haber interés personal o de grupo, por poderoso que sea, que haga negocios al amparo del poder público con el dinero de los mexicanos”, señaló.