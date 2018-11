Carlos Baute defiende a Marta Sánchez de los ‘haters’ en Intagram, que ahora la atacan por su cuerpo

Los detractores de la española la han tachado de "patética"

Ha pasado poco más de una semana desde que Carlos Baute y Marta Sánchez anunciaron una colaboración que nadie esperaba para conmemorar el décimo aniversario de su sencillo ‘Colgando en tus manos‘, con el que consiguieron un éxito arrollador que, por otra parte, también contribuyó a generar unas tensiones entre los dos artistas que arrastraron durante años debido al reparto supuestamente desigual que se realizó de los beneficios económicos que les reportó ese tema.

En vista de ese desagradable episodio, la noticia de que los artistas habían vuelto a encerrarse en el estudio de grabación ha sido interpretada por muchos como una mera estrategia profesional para tratar de replicar la buena aceptación de su anterior single y no como una consecuencia genuina de la ‘buena química‘ que ellos afirman mantener a pesar de sus roces del pasado.

Sin embargo, Carlos Baute se ha encargado de demostrar ahora en la esfera virtual que su amistad y el cariño que él siente hacia su compañera no es algo que despliegue únicamente de cara al público durante sus labores promocionales. Ayer, la cantante compartió un pequeño adelanto del videoclip que están rodando para su esperada reunión con ‘Te sigo pensando’ en forma de una fotografía en la que ella aparece ataviada con un uniforme de camarera que deja al aire sus hombros y, aunque la gran mayoría de comentarios coincidían en que Marta nunca había tenido mejor aspecto, no faltó quien intentara avergonzarla por atreverse a lucir un aspecto sexy a sus 52 años. “¡Eres patética! No tienes 20 años, por Dios”, fue el mensaje literal que dejó un usuario en la sección de comentarios de la instantánea.

Lo que probablemente no contaba esa persona era que el propio Carlos saliera en defensa de Marta a través de su cuenta de Instagram y respondiera a su desagradable mensaje afirmando: “¡Se ve mejor que con 20!”, un bonito gesto que fue celebrado por todos los fans de la intérprete.

La cantante española fue precisamente la primera en hacer referencia a ese espinoso asunto de sus ganancias con ‘Colgando en tus manos’ en una entrevista televisiva de 2014, al reconocer que ella apenas había recibido 6,000 euros -alrededor de $6,800 dólares- por su trabajo y cantidades mucho menores a posteriori a pesar de la repercusión que tuvo la canción, al mismo tiempo que declaraba que Carlos era muy bueno interpretando un papel frente a las cámaras, a lo que el venezolano respondió asegurando sentirse dolido por sus “injustas declaraciones”. Con el paso del tiempo los dos consiguieron enterrar el hacha de guerra y la diva del pop se encargó de aclarar en público que la lamentable situación que ella había vivido se debía a la fraudulenta gestión llevada a cabo de su entonces mánager.