América recurre cada vez menos a Oribe Peralta quien ya contempla el retiro

El 'Cepillo' tiene contrato con las Águilas, pero es evidente que es cada vez menos necesario en el planteamiento de Miguel Herrera

CDMX, México – Oribe Peralta ya tiene claras las razones por las cuales colgaría los botines como futbolista profesional.

El delantero del América reconoció que en caso de que el conjunto de Coapa y Miguel Herrera prescindieran de sus servicio, el “Cepillo” consideraría la posibilidad de ponerle fin a su carrera.

“Ahorita estoy aquí, estoy disfrutando al máximo y tengo un contrato de dos años todavía. Si llego a completar ese contrato y estoy bien físicamente, me siento bien y no hay ninguna lesión, y me ofrecen retirarme aquí, me voy a retirar aquí.

“En dado caso de que me tenga que ir a otro equipo, que mi rendimiento baje o que llegue otro entrenador, que no esté en planes de Miguel y me tenga que ir a otro club, entonces pensaría si es momento de retirarme“, comentó Peralta en entrevista con Televisa Deportes.

Aunque Oribe todavía no decide su futuro, espera retirarse en el momento adecuado.

“Por ahora no lo tengo muy claro, estoy disfrutando mucho el momento, más ahora. Lo único que tengo muy claro es que quiero dejar el futbol, y no que el futbol me deje a mí“, sentenció.