Elecciones 2018: Proposiciones estatales

Esta semana, los californianos se dieron cita en las urnas, para decidir, entre otras cosas, el futuro de 11 iniciativas que influirán en sus vidas cotidianas, desde el precio y control de los alquileres, pasando por fondos para hospitales para niños, hasta los impuestos a la gasolina.

A continuación, compartimos los resultados y explicamos cómo cada una de estas iniciativas influirá en la vida de los residentes del estado dorado.

• Proposición 1, programas de vivienda y préstamos para veteranos: aprobada. Su aprobación autoriza bonos generales por 4 mil millones de dólares para programas, préstamos y becas relacionados a vivienda, así como préstamos de vivienda para veteranos.

• Proposición 2, uso de ingresos fiscales de millonarios para la prevención de falta de vivienda: aprobada. Esta iniciativa autoriza al estado a usar los ingresos de la proposición 63, que fue aprobada en 2004 y que establece un impuesto del 1% a quienes ganan más de un millón de dólares, para servicios de salud mental y para prevenir que personas que necesitan dichos servicios pierdan su hogar y vivan en las calles.

• Proposición 3, Iniciativa de infraestructura de agua y bonos de conservación de cuencas hidrográficas: derrotada. Su rechazo negará los más de 8,800 millones propuestos para infraestructuras de agua, como reparaciones, almacenamiento y restauración del hábitat natural.

• Proposición 4, bonos para hospitales de niños: aprobada. Su aprobación autorizará 1,500 millones de dólares en bonos, para la construcción, expansión, renovación y equipamiento de hospitales para niños de California.

• Proposición 5, transferencia de impuestos a la propiedad: derrotada. La medida buscaba enmendar la proposición 13, aprobada en 1078, y permitir que compradores de vivienda mayores de 55 años de edad, o con discapacidades severas pudieran transferir la tasación de una propiedad previa, a una nueva. Al ser rechazada, dicha tasación no podrá ser transferida a una nueva propiedad.

• Proposición 6, impuestos a la gasolina y los vehículos: derrotada. El rechazo a la medida significa que se conservarán los impuestos a la gasolina y vehículos, promulgados en 2017, para la construcción y reparación de carreteras

• Proposición 7, horario de verano permanente: aprobada. Su aprobación permitirá a la legislatura estatal cambiar las fechas del horario de verano (daylight saving), con dos tercios de los votos y establecer un horario permanente durante todo el año.

• Proposición 8, límites a los ingresos de clínicas de diálisis y reembolsos: derrotada. De haber sido aprobada, esta medida hubiese requerido que las clínicas de diálisis con ganancias por sobre el 115% del costo reembolsaran a sus pacientes o proveedores, y realizaran mejoras en su cobertura. Al ser rechazada, las clínicas no deberán hacer dichos reembolsos o mejoras. La campaña de esta proposición fue la más cara de 2018. Las clínicas de diálisis, como Davita y Fresenius invertieron más de $111 millones para que esta no se apruebe.

• Proposición 10, control local de alquileres: derrotada. La aprobación de esta medida hubiese permitido a los gobiernos locales controlar el precio de los alquileres de vivienda. Su rechazo significa que los propietarios podrán seguir aumentando el precio de las rentas, sin tener que seguir ninguna regulación local.

• Proposición 11, empleados de ambulancias “de guardia” durante descansos, entrenamiento y servicios de salud mental: aprobada. Su aprobación permitirá que los proveedores de ambulancias requieran que sus trabajadores estén “de guardia”, esto es disponibles para trabajar, durante sus descansos. También requiere que los empleadores provean entrenamiento adicional a paramédicos y técnicos de emergencias, así como servicios de salud mental

• Proposición 12, confinamiento de animales de granja: aprobada. La medida establece nuevos requisitos de espacio para criar cerdos, gallinas y terneros. A partir de diciembre de 2021, las gallinas ponedoras de huevos deberán ser criadas fuera de sus jaulas y el estado implementará regulaciones al respecto.