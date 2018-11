Shaila Dúrcal ya no oculta las secuelas del accidente que le costó parte de un dedo

Sigue adelante con su vida

Desde que el pasado mes de agosto anunciara a través de sus redes sociales que se había visto implicada en un accidente doméstico durante el que había perdido parte del dedo índice de la mano derecha, la cantante Shaila Dúrcal había lucido en todas sus apariciones públicas un aparatoso cabestrillo mientras se recuperaba que ocultaba a un mismo tiempo el alcance de la amputación traumática -como ella misma la definió- que había sufrido.

Sin embargo, ahora que la herida en sí está curada y ha comenzado el proceso de rehabilitación, a la artista ya no le hace falta utilizar ningún tipo de vendaje en esa zona, y antes de que los efectos de la lesión se filtraran de alguna otra manera, su marido Dorio Ferreira ha querido ser el primero en compartir en su propia cuenta de Instagram una imagen en la que se pueden apreciar las secuelas que le ha dejado a la artista.

En la instantánea, Shaila aparece mirando directamente a la cámara muy sonriente y sin una gota de maquillaje comiendo un bocadillo, en un gesto que evidencia, tal y como ya había adelantado ella, que ha perdido toda la uña de ese dedo.

“Shai agarrando fuerza después de su terapia!!!”, ha escrito Dorio junto a la instantánea.

Ella, por su parte, aún no se ha animado a hacer lo mismo en su propio perfil, quizá para no conceder más importancia de la necesaria a un percance que no le ha impedido continuar adelante con su agenda profesional -por suerte, el corte no afectó al hueso del dedo y no ha reducido su movilidad- y que, por otra parte, le había permitido pararse a reflexionar y apreciar las cosas verdaderamente esenciales en su vida.

“Son cosas que uno de repente no sabe por qué pasan, pero si pasan es por algo. Quizá es para parar un momento y pensar. Quién sabe…De la noche a la mañana cambia todo y es bonito poder sacar una experiencia de algo malo que pasó, o poder fijarte en algo que no te fijabas tanto antes. Pero no quita que sea un accidente que pasa así, en un segundo”, aseguraba ella poco después de pronunciarse acerca de ese bache del que ha sabido salir reforzada.