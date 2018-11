En el Día de los Veteranos, latinos hablan sobre su orgullo por defender a EEUU

Además cuentan sobre el programa educativo de USC que les ha ayudado a superarse

Justo después de graduarse de la secundaria en junio de 2001, Jimmy Guevara decidió unirse a la milicia, en la rama de los Marines. Poco imaginaba que tres meses después ocurriría el ataque terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York.

“Yo no tenía planes para el colegio y quería salir del área donde vivía en East Hollywood”, recordó el excombatiente de raíces guatemaltecas. “Crecí alrededor de las pandillas pero siempre traté de no meterme en problemas”.

Y así fue que, en lugar de temer a algo incierto, Guevara se armó de valor y optó por enfrentar su futuro como Marine de los Estados Unidos.

“Lo único que estaba en mi mente era que tenía que estar listo para la guerra”, recuerda este hombre, quien hoy tiene 35 años de edad.

En enero de 2002 comenzó su entrenamiento. Luego fue enviado a Japón y a Carolina del Norte para eventualmente ser enviado a la guerra de Fallujah, en Iraq.

No obstante, al termino de sus cuatro años de servicio, regresó a casa a enfrentar otra guerra: el mundo civil.

“No tenía plan. Cuando sales de la militar solo te dan una clase y un libro donde te dicen qué puedes hacer pero eso fue duro… Se siente uno solo”, dijo Guevara.

Poco después se inscribió a un colegio comunitario pero admite que falló.

“No estaba preparado. No me podía concentrar y no lo hice bien. Mis amigos me decían que fuera al hospital a pedir ayuda pero yo decía que para qué si yo, no tenía nada”, recordó. “Entonces me salí de la escuela y trabajé un tiempo”.

Ya en 2010 volvió a la escuela tras transferirse a la Universidad Estatal de California, Northridge (CSUN) donde obtuvo una licenciatura en psicología y estudios centroamericanos.

Programa de maestría para veteranos

Fue a través de grupos de veteranos y otros compañeros de Guevara que escuchó de un programa de maestría ofrecido para veteranos en el campus de la Universidad del Sur de California (USC).

Buscó información y se inscribió para la Maestría en Trabajo Social (MSW), un programa exclusivo de la USC diseñado para los veteranos.

Explica que muchos estudiantes veteranos obtienen ese título y que luego se ofrecen como consejeros para ayudar a otros veteranos que enfrentan problemas al adaptarse a la vida después de la vida militar.

Guevara agrega que se emocionó al enterarse que había sido aceptado en USC.

“Nunca me hubiera imaginado que iba a tener la oportunidad de ir a esa escuela. Primero porque es muy caro y después que el ejército me iba a ayudar”, contó. “Me tomó como seis meses para creer que de verdad que era estudiante de USC”.

Ahora ya está en camino a ser un trabajador social que espera ayudar a otros miembros de la milicia retirados y principiantes.

“No quiero que ningún otro pase por lo que yo pasé, no quiero que se sientan solos y sin ayuda”, expresó.

Rumbo a la vida militar con título universitario

Giovanni Flores, de 19 años de edad, decidió incorporarse a la Fuerza Aérea después de graduarse de la secundaria el año pasado. Sin embargo, confiesa que siempre tuvo en mente realizar educación superior y obtener un titulo universitario.

Por medio de su hermano, quien ya ha estado por 10 años en la marina de guerra (NAVY), Flores se enteró que podía participar en un programa de Entrenamiento del Cuerpo de Oficiales de Reserva (ROTC) en la USC.

Dichos programas están diseñados para ofrecer a los estudiantes universitarios seleccionados los cursos y la capacitación necesarios para calificar para una comisión en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el Ejército y las Reservas Navales.

Las becas están disponibles a través de la Fuerza Aérea ROTC, Ejército ROTC y Naval ROTC.

Flores dijo que sin dudarlo mucho decidió inscribirse. Sin embargo, su camino hacia su futuro prometedor tambaleó por un tiempo.

Flores recuerda que cuando era un niño sufría de ataques de asma constantes. Al ir creciendo los ataques se fueron minimizando hasta desaparecer.

Una vez que ya estaba en el programa de la USC Flores recibió la mala noticia que le revocarían su beca y por ende sus estudios y su oportunidad de formar parte de la fuerza aérea debido a su problema de asma.

“Tuve que ir con doctores y obtener pruebas que ya no tenía asma. Eso me tomó tempo porque no sabía a donde ir a pedirlas. Sentí que mi futuro me lo iban a quitar”, recordó el joven hijo de madre mexicana y padre salvadoreño.

Una vez que logró demostrar que el problema de asma ya no esta presente, Flores tuvo la oportunidad de continuar estudiando mientras recibe entrenamiento para la fuerza aérea.

El joven originario de Granada Hills dijo que aun no puede creer que el ejercito este pagando por su educación universitaria en una institución de tanto prestigio.

“Recibimos entrenamiento todos los viernes todo el día. Nos educan con historias del air force, como ser líder efectivo, nos dan tutores para nuestras clases. Son muy estrictos en la disciplina”, dijo Flores quien esta emocionado de poder obtener un título en ingeniería antes de irse a la fuerza aérea.

“Este programa deja que los jóvenes estudien primero y después que trabajen. Esa es una oportunidad que no mucha gente sabe que existe”, dijo Guevara.

Orgullosos de servir al país

Guevara dijo que mientras estuvo en los Marines disfrutó mucho de su tiempo y llegó a tener el rango de sargento.

“A mí me gustaba mucho mi trabajo, cuando salí ya era sargento, ya tenía un grupo que ayudaba para entrenar y al mismo tiempo tenía dos trabajos en el Ejército. Uno era con las redes de comunicación y otro como instructor de rifles y pistolas para entrenar a los nuevos que entraban”, explicó.

Sin embargo la preocupación que su ausencia le causaba a su madre le hizo decidir ya no renovar su contrato y regresar a Los Ángeles.

A pesar de ello, dice que haber servido en la milicia es algo invaluable. “Me siento orgulloso de haber formado parte de la historia americana”, expresó con orgullo.

Por su parte, Flores dijo que para él será un honor y un privilegio ser parte de la Fuerza Aérea, especialmente porque puede obtener su educación superior antes de partir.

“Soy capaz de ser un estudiante, ser un líder y ser parte de un gran grupo de hombres y mujeres que quieren servir a su país”, dijo Flores.

“Más que eso, soy un latino y poder representar a mi gente en ese campo, donde no se encuentran muchos latinos [me da satisfacción]. Espero que esto demuestre que sin importar los antecedentes y la cultura, todos pueden lograr lo que aspiran ser y mi cultura latina me ha enseñado a nunca rendirme”.

Agregó que una vez en la Fuerza Aérea espera participar en operaciones de rescate, traer a los POW (Prisioneros de Guerra) y MIA (los ausentes o perdidos) a casa.

“Quiero ser parte de algo más grande que yo mismo, retribuir a mi país, participar en un servicio riguroso. Los veteranos me inspiran”, recalcó.