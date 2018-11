Integrantes de ‘Like’, el nuevo ‘Rebelde’, renuncian a grupo tras fracaso de telenovela

De haber iniciado con 8 integrantes ahora quedarían 6

El grupo Like de la serie “Like, la leyenda” tenía la expectativa de ser el nuevo grupo RBD que se desprendió dentro de la telenovela “Rebelde“. La historia de la producción era similar, un grupo de adolescentes de familias adineradas conviven en un internado.

El productor Pedro Damián intentó repetir la misma fórmula pero la audiencia de aquel entonces no es la misma de hoy en día que está acostumbrado a ver historias realistas y apegadas a la realidad de los jóvenes. A pesar de que se intentó tocar temas fuertes, la telenovela de Televisa estaba restringida a la censura de un canal de televisión abierta que los limita.

La audiencia en México fue baja que la tuvieron que cambiar de horario y en Estados Unidos por Univision la sacaron de horario estelar a solo una semana de haberse estrenado.

El proyecto a la par tenía un grupo musical conformado por Roberta Damián, Macarena García, Mauricio Abad, Víctor Manuel, Santiago Achaga, Anna Iriyama, Carlos Said y Ale Müller.

Tras concluir las grabaciones de lo que hubiera sido la primera temporada, dos de los integrantes renunciaron al grupo ante la incertidumbre de una segunda temporada que cada día se ve menos posible.

Ale Müller confirmó haber salido de la banda ya que no está en sus planes ser cantante.

“Creo que en lo personal yo soy actriz y para lo que yo quiero en mi carrera en un futuro estar en una banda ahorita no está en mis planes“, dijo la polémica actriz.

“Me parecía padre estar en la novela y en la banda al mismo tiempo pero si la novela ya no va a continuar, o sea, creo que se complementaban, entonces como que para mí se terminó ahí. Creo que ahorita en este momento de mi vida no me interesa estar en una banda, pero sé que las canciones son muy buenas y estoy segura de que les va a ir increíble”.

Carlos Said ya hasta consiguió nuevo proyecto que ya graba y prometió revelar más detalles en breve.

“Ya estoy grabando nueva serie, que está muy padre, que estoy fascinado con la producción. Yo ya no estoy en la banda por decisiones que uno tiene que tomar”, dijo el actor en Instagram.