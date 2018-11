5 cosas que necesitas saber de los miomas uterinos

Cualquier mujer es susceptible a sufrirlos, por eso es muy importante el chequeo anual ginecológico

A pesar de que no se hable mucho de los miomas uterinos dado que pueden aparecer sin un cuadro sintomático, lo cierto es que pueden presentar problemas para la salud sexual de la mujer, e incluso pueden ser una causa probable de aborto.

En orden de informarte correctamente, te describiremos cinco aspectos fundamentales sobre los miomas uterinos.

¿Qué son?

Los miomas uterinos son tumores benignos ricos en matriz extracelular. Ellos derivan de los miocitos, que se ubican en el miometrio. Se encuentran fundamentalmente en el cuerpo uterino, aunque en algunos casos pueden ubicarse en el cuello del útero o en el cérvix.

No se sabe a ciencia cierta cuál es su origen: una teoría es que la genética cumple un papel fundamental, pero lo cierto es que no hay pruebas fiables que lo confirmen.

Riesgos

Los médicos afirman que aparece por lo general entre los 35 y 55 años, siendo el segmento de las mujeres de 45-55 años el más susceptible a experimentar estos tumores. Los tumores aparecen sobre todo en la época de fertilidad de la mujer.

Se ha establecido una breve relación entre el padecimiento de los miomas uterinos por parte de la madre y cómo puede ser señal de que la descendencia es también susceptible a ellos. Por otro lado, el riesgo a sufrirlos es más alto si se tiene sobrepeso.

Síntomas

Casi un 30% de las mujeres que padecen miomas uterinos no presentan síntomas. No obstante, las mujeres que sí lo padecen pueden sufrir algunos de los siguientes síntomas:

Sangrado menstrual abundante.

Sangrado fuera de la menstruación.

Periodos menstruales más prolongados de lo común.

Anemia ferropénica.

Sensación de hinchazón y cansancio.

Aumento de peso.

Dolor durante las relaciones sexuales.

Necesidad de orina con mayor frecuencia.

Tratamientos

Los miomas uterinos pequeños pueden tratarse con base a una medicación adecuada y controles periódicos. La intervención quirúrgica no es la única posibilidad. No obstante, si el mioma es muy grande, o si es pequeño, pero no responde a los tratamientos, no habrá más opción que extirpar.

Extirpar los miomas uterinos puede llevarse a cabo mediante dos procedimientos: una miomectomía, que es su extirpación sin afectar el útero, o una histerectomía, que sería remover parcial o completamente el útero.

Fertilidad

Dado que los miomas uterinos suelen aparecer cuando la mujer es fértil, uno de los miedos que surgen con su aparición es si interviene o no en su capacidad de quedar embarazadas.

Los especialistas señalan que, si los tumores son muy grandes, pueden causar problemas de fertilidad o complicaciones durante la gestación. Las mujeres que se someten a una miomectomía sí pueden volver a quedarse embarazadas.

La presencia de miomas uterinos sí puede inducir abortos, por lo que es importante consultar con un ginecólogo y constatar si el embarazo estará libre de riesgo o no.

Fuente: mejorconsalud.com