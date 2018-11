¿Maite Perroni malagradecida con telenovelas? Actriz entra a polémica entre William Levy y Juan Osorio

El productor de Televisa llamó "malagradecido" al actor cubano después de su negativa en continuar haciendo telenovelas

Maite Perroni, quien ha trabajado con William Levy y el productor de Televisa Juan Osorio, fue cuestionada sobre el pleito entre estos dos últimos después de que Osorio dijera que Levy era un malagradecido por no querer seguir haciendo telenovelas.

“A mi me gusta mucho lo que hago y creo que lo interesante de todo esto es encontrarle a cada una su forma“, dijo la que fuera protagonista de “Antes muerta que Lichita” a un grupo de reporteros mexicanos. “El teatro es una forma, el cine es de otra forma, la televisión es de otra forma, las series se están haciendo de otra forma y cada una tiene su encanto”.

Perroni dice estar agradecida con lo que le ha brindado a su carrera participar en telenovelas.

“Si eres un actor, yo creo que el reto es poderte plantar en cada una de ellas y poder hacerlo lo mejor posible y si no, aprender para mejorar. A mi me hace feliz esta carrera y me apasiona y disfruto las oportunidades que se van dando“, agregó.

La también actriz de títulos como “Cuidado con el ángel” y “Triunfo del amor” no tiene más que bonitas palabras para Osorio con quien ha trabajado anteriormente.

“Yo con Juan Osorio disfruté mucho de un proyecto que se llamó ‘Mi Pecado’ y que además tuve la suerte de trabajar con mis mejores amigos. Tuve una excelente relación con el Señor Osorio, yo lo quiero mucho. Juan sabe lo que lo respeto y es un hombre de palabra, un caballero y un profesional“, explicó.

Estas declaraciones llegan después de que Levy estallará en contra del productor de Televisa.

“Este individuo en particular ha sido siempre será considerado como un productor de bajo grado. No hay ningún escenario en el que alguna vez consideré trabajar con él, por lo que su respuesta en si es casi tan irrelevante como él. Siempre habrá personas que tienen veneno y envidia corriendo por sus venas”, dijo el actor en un comunicado.