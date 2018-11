Cristian Zuárez se defiende de Laura Bozzo y revela tener video de agresiones físicas

El ex de la polémica presentadora pide $1 millón de dólares

Cristian Zuárez se defiende de los ataques de Laura Bozzo y estuvo en “Un nuevo día” de Telemundo para contar su verdad de las cosas.

Zuárez, que mantuvo una relación sentimental con la polémica conductora peruana, dijo estar escribiendo un libro en donde revelará más detalles sobre lo vivido.

En el programa matutino, Cristian dijo haberle sido infiel al inicio de la relación porque no era algo serio. Además dijo que al inicio de su carrera de músico, estaba a punto de firmar un contrato pero no lo hizo por brindarle su apoyo a Bozzo que tenía problemas con las autoridades y tenía un arresto domiciliario.

Lo que Cristian quiere es $1 millón de dólares ya que el alega que se lo debe Laura Bozzo por haberle dado ideas que “le hacían ganar dinero” así como asesorar su imagen.

Sobre el incidente del apuñalamiento que sufrió de parte de la famosa, dijo tener pruebas en video. Todo fue a raíz de que Bozzo conoce el pasado de Zuárez y que por ahí en la década de los 90s, él sufrió una puñalada por parte de su padre que era alcohólico. Para despertar ese miedo, Cristian deja entrever que Laura entró un día a su recámara con un cuchillo en la cintura y cuenta que tiene marcas físicas del enfrentamiento que tuvieron esa noche.

“A ella no le conviene que yo hable. A ella no le conviene en lo absoluto que yo diga lo que a mi verdaderamente me está afectando todo esto“, dijo en el programa.

Rashel Díaz le preguntó sobre la diferencia de edad que hay entre los dos, algo que muchos fans critican.

“A mi nunca me pesó [la diferencia de edad]. A ella si le pesaba porque para mi tener 24 años, conocer a una persona madura era espectacular porque era lo que yo necesitaba. El tema es que para ella fui creciendo y domar a un chico de 24 años no es lo mismo que ver a un chico ya adulto de 40 años que va creciendo y va tomando sus propias decisiones. Para ella era un modo de competencia, ‘el no va a ser más que yo’”, explicó.

Para los que dicen que no era nada antes de conocer a la polémica presentadora de televisión dijo: “Tuve una carrera de 6 años antes [de conocer a Laura Bozzo] de un grupo que yo tenía con 5 materiales editados. Yo fui a Perú ya siendo conocido, Laura Bozzo recién comenzaba en la televisión, un año antes que yo. Mis actos hablan por mi en el sentido que toda la música del programa es mía, el arte lo tengo”.

“No tengo nada personal en contra de Laura simplemente estoy reclamando lo que me corresponde y lo que he trabajado duro durante 17 años“, concluyó.