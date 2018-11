Estallan las burlas contra Trump por su “solución” para evitar los incendios forestales

Después de que el presidente Donald Trump sugirió que Finlandia tiene pocos incendios forestales porque la nación pasa mucho tiempo “rastrillando y limpiando” los suelos forestales, la críticas por su falta de conocimiento del tema así como las burlas no tardaron en llegar.

Trump afirmó que había recibido el secreto directamente del presidente de Finlandia, quien rápidamente salió a desmentir a Trump.

“Tienes que cuidar los suelos. Conoces los suelos del bosque, muy importante “, dijo Trump durante su esperada visita a California este fin de semana.

“Estuve con el presidente de Finlandia y él llamó a su país una nación forestal, y dijo que dedican mucho tiempo a rastrillar, limpiar y hacer cosas, y que no tienen ningún problema”.

Sauli Niinisto, homólogo finalandés de Trump contradijo al magnate este domingo diciento que el secreto estaba en un extenso sistema de monitoreo.

Por tal razón este lunes las redes sociales se vieron llenas de publicaciones de finlandeses burlándose de Trump y de su supuesta mágica solución para evitar los incendios forestales que hasta el momento han dejado más de 76 personas muertas y más de 1100 desaparecidos en California en las últimos diez días.

Bajo el hashtag #haravointi (“rastrillar”), algunos finlandeses pasaron este fin de semana agarrando sus herramientas de jardinería, con los tipos más creativos recogiendo sus aspiradoras y dispositivos Roomba, y visitando el bosque para documentar su servicio público.

“Esta misma tarde, estaba ocupado cumpliendo con mi cuota de rastrillado”, se lee en un tweet .

“Enorgullecerse de un buen día de trabajo manteniendo el bosque”, dice otro.

Los finlandeses podrían no haber sido serios, pero el presidente de los Estados Unidos parecía serlo. Durante su visita al norte de California el sábado, Trump dijo a los reporteros que Estados Unidos debería seguir el liderazgo de las naciones escandinavas como Finlandia, que “pasan mucho tiempo” en la conservación de los bosques.

Una vez más la ingnorancia de Trump salió a relucir comparando el clima árido de California con un clima de un país nórdico como Finlandia donde la nieve derretida provoca inundaciones de primavera, aseguró la investigadora del clima finlandesa Veli Pekka Kilimaki en un tuit dirigido a Trump.

#raking is in our blood. This is my mom raking her part! ✨💪🏻 #RakeNews #RakeAmericaGreatAgain #haravointi #RakeTheForest pic.twitter.com/9eVttP1GHa

— Jemina Lehmuskoski (@jlehmuskoski) November 19, 2018