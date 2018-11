Taraji P. Henson: “Yo no compito con mujeres”

La actriz interpreta a un algoritmo en Ralph Breaks the Internet, film de Disney con fuertes personajes femeninos

Internet ha popularizado un término antes reservado al mundo de las matemáticas: “algoritmo”. En el fondo, casi nadie tenemos una idea exacta de qué es un algoritmo, pero sí sabemos que es la clave que determina buena parte de nuestra “vida digital”. Un algoritmo decide qué resultados de búsqueda nos aparecen en Google. Otro, qué contenidos nos encontramos en nuestro “muro” de Facebook. Otro más, los videos que nos recomienda YouTube que veamos. O las posibles conexiones en LinkedIn.

Por eso no extraña que cuando Phil Johnston y Rich Moore, los creadores de “Wreck-It Ralph“, decidieron hacer una secuela en la que el personaje de videojuego y su amiga Vanellope se lanzan a Internet, incluyeran un algoritmo entre los personajes principales. Yesss es la “Jefa de Algoritmos” que decide qué es lo más viral en el sitio BuzzzTube. A este divertido personaje le pone voz Taraji P. Henson (“Empire”, “Hidden Figures”), con la que pudimos hablar días antes del estreno de “Ralph Breaks the Internet” el 21 de noviembre.

Pregunta: ¿Cómo se interpreta a un algoritmo?

Taraji P. Henson: Ella es espabilada, inteligente, marca tendencia, sabe lo que quiere, tiene buen ojo para identificar talento y saber lo que es hot… Así que simplemente interpretas eso. No se puede realmente interpretar a un algoritmo, jajaja. Pero eso es lo que conceptualizaron en este personaje fabuloso.

P.: ¿Estás muy pendiente de las redes sociales?

T.H.: Tengo que estarlo por lo que hago. Tenemos que tuitear en vivo por el show y es una forma de comunicarse con los fans.

P.: Lo que se publica a veces es tan efímero o se malinterpreta…

T.H.: Cuando estás lidiando con redes sociales tienes que tener claro lo que quieres conseguir y, sobre todo, saber que no puedes contentar a todo el mundo. No importa lo cuidadoso que seas, alguien se va a sentir ofendido. Si tratas de explicarte con cada persona, te van a salir ampollas en los pulgares. Así que no gastes tu vida en las redes sociales tratando de contentar a toda esa gente que nunca vas a conocer en persona. No te lo puedes tomar todo muy en serio.

P.: En la película hay una cierta crítica a las redes e Internet, a que mucho de lo que se ve no es real…

T.H.: Absolutamente. Hay gente que se esconde detrás de una fachada en Internet, que no son ellos mismos porque simplemente están buscando “likes”. Es superficial. Y lo más tristes son estos chicos para los que eso se ha convertido su vida… ¿cuántos likes tienes en tu post en Instagram?, ¿cuántos seguidores tienes?… No es real. La diferencia ahora es que si vas con una mentalidad empresarial, puedes convertir esos likes en dólares.

P.: Tu personaje tiene diferente peinado, ropas, estilo en cada escena.

T.H.: Me encanta la idea. Ella marca tendencia. Si necesitas que algo se vuelva viral, yo confiaría en ella. Esta mujer sabe lo que hace.

P.: Esta película tiene unos personajes femeninos muy fuertes y muy positivos como ejemplos para los jóvenes.

T.H.: Esos son los personajes que más me atraen del film. Me encanta que trabajen juntos para conseguir sus objetivos. Creo que a veces, cuando hay varios personajes femeninos, la gente espera que haya malicia entre ellas. Pero yo en la vida no me manejo así, nunca he sido rencorosa, creo que hay espacio para todas nosotras. Yo no compito con mujeres. Y me alegro de que esta película coincida con cómo yo me muevo en la vida.