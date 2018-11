Cómo ahorrar dinero en clase ejecutiva

La clase turista de un vuelo internacional puede dejarte agotado, mientras que ser mimado en la clase de negocios o en primera clase puede dejarte descansado, relajado y listo para despegar. Pero un boleto de clase ejecutiva puede costar fácilmente 10 veces el precio de la clase turista. Los agentes de boletos, también conocidos como consolidadores de boletos, pueden traer el lujo al alcance al ofrecer ahorros del 10 al 30% o más del precio de los boletos de clase ejecutiva.

“Las aerolíneas quieren ocupar todos los asientos, pero no quieren que se las vea como que descuentan sus propias tarifas”, dice Blake Fleetwood, presidente de Cook Travel, un agente en New York. Por lo tanto, explica Fleetwood, las aerolíneas recurren a agentes de boletos con descuento que pueden descargar discretamente los asientos de primera clase y clase ejecutiva no vendidos con grandes ahorros.

Cook Travel recientemente ofreció una tarifa de clase ejecutiva sin escalas desde New York a Londres a principios de diciembre en una importante aerolínea de los Estados Unidos por $3,658, más del 40% de descuento sobre el precio de otros vuelos sin escalas durante el mismo período. Otro agente, Business Class Consolidator, recientemente ofreció una tarifa de ida y vuelta en clase ejecutiva desde San Francisco a Hong Kong a través de Taipei, Taiwán, por $2,728 en Eva Air. Un boleto para un vuelo sin escalas desde San Francisco a Hong Kong en American Airlines costaría $6,801.

La letra pequeña

Si bien los ahorros son tentadores, hay cosas que debes tener en cuenta antes de comprar de un agente. Puede que no estés volando en una aerolínea de los Estados Unidos. En su lugar, puede ser reservado en una aerolínea extranjera de un país como China, Turquía o Filipinas. También puede que no estés en un vuelo sin escalas. Muchas cabinas de clase ejecutiva tienen asientos que se hacen cama, puertos eléctricos y entretenimiento personal, pero otras son menos lujosas. Siempre revisa el sitio web de la aerolínea en la que volarás para averiguar el tamaño del asiento, el espacio para las piernas, la reclinación y las comodidades antes de comprar un boleto.

Ed Perkins, defensor de los consumidores en SmarterTravel y ex editor de viajes de Consumer Reports, dice que los consumidores deben tener cuidado con las tiendas de descuento que venden boletos comprados con millas de viajero frecuentes. Está en contra de las reglas de la aerolínea y podría costarte mucho más si la aerolínea descubre y cancela el boleto. (Un boleto que no gana crédito de millas podría ser un aviso).

Siempre paga con una tarjeta de crédito, verifica las calificaciones de Better Business Bureau e intenta comprar de las compañías que han estado en el negocio durante al menos 10 años. La membresía en asociaciones comerciales, como la American Society of Travel Advisors and the International Airlines Travel Agent Network, sugiere legitimidad pero no lo garantiza.

Otras formas de ahorrar

Busca ventas y descuentos que ofrecen las aerolíneas. Aer Lingus, Alitalia, Cathay Pacific, Virgin Atlantic y otras compañías de transporte permiten a los titulares de billetes de clase turista ofrecer ofertas para obtener descuentos de la tarifa premium estándar. La Compagnie, una aerolínea de clase ejecutiva, ofrece tarifas que van desde aproximadamente $1,700 a $2,500 de ida y vuelta desde New York a París, que está muy por debajo de la tarifa actual de aproximadamente $9,000 en Air France. La compensación: sus asientos no se reclinan totalmente. Y las aerolíneas de bajo costo, como Norwegian Air, tienen secciones ejecutivas en ciertos vuelos que ofrecen muchos beneficios de clase de negocios, a veces por tan solo $500 más que un asiento de clase turista.

Nota del editor: Este artículo salió en la edición de diciembre de 2018 de la revista de Consumer Reports.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2018, Consumer Reports, Inc.