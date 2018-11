Las interacciones entre alimentos y medicamentos que necesitas conocer

Si eres uno de los millones de estadounidenses que toman medicamentos con estatinas como atorvastatin (Lipitor y genérico) o simvastatin (Zocor y genérico) para reducir el colesterol, es posible que te hayan dicho que debes evitar tomar jugo de toronja. Esto se debe a que el jugo puede intensificar la potencia de estos medicamentos comunes y aumentar la posibilidad de efectos secundarios, en especial el dolor muscular.

También es arriesgado mezclar docenas de otros alimentos, incluidos algunos que forman parte de una dieta saludable, como la col rizada (kale) y otros vegetales de hoja verde con ciertos medicamentos.

Esto no quiere decir que debes evitar estos alimentos por completo, solo ten cuidado. En la mayoría de los casos, “es recomendable que esperes al menos de 2 a 4 horas después de consumir estos alimentos o bebidas que interactúan con tu medicamento”, dice Dima Qato, PharmD, PhD, profesora asistente en la Universidad de Illinois en Chicago, que ha estudiado las interacciones entre alimentos y medicamentos. Habla con tu médico acerca de tus medicamentos específicos y tu dieta.

Hemos listado a continuación algunos alimentos comunes que podrían interactuar con tu medicamento y ofrecemos sugerencias sobre cómo protegerte.

TIPO DE ALIMENTO NO SE DEBE MEZCLAR CON LA RAZÓN Plátanos, vegetales de hoja verde, naranjas, sustitutos de la sal. Inhibidores de la ECA, como captopril (Capoten), enalapril (Vasotec) y lisinopril (Prinivil, Zestril), los que se usan para disminuir la presión arterial o tratar la insuficiencia cardíaca. Y evita mezclarlos con algunos diuréticos, como el triamtereno (Dyrenium), que se usa para reducir la retención de líquidos y tratar la presión arterial alta. Todos estos alimentos son ricos en potasio, que ayuda a enviar señales eléctricas a las células del músculo cardíaco y otras células. Consumirlos con los medicamentos que aparecen a la izquierda podría aumentar la cantidad de potasio en tu cuerpo y provocar latidos cardíacos o palpitaciones irregulares, que podrían llegar a ser mortales. Brócoli, coles de Bruselas, repollo (col), col rizada (kale), espinacas Anticoagulantes como warfarina (Coumadin); Los alimentos que contienen una gran cantidad de vitamina K, como los vegetales que se mencionan a la izquierda, pueden reducir la capacidad de los medicamentos para diluir la sangre. En algunas personas con enfermedades cardíacas, esto podría desencadenar un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Una vez que comiences a tomar warfarina, lleva una dieta consistente y no consumas repentinamente una gran cantidad de vegetales de hojas verdes. Regaliz negro (o suplementos con extracto de orozuz) Digoxina (Lanoxin), utilizada para tratar insuficiencia cardíaca y ritmo cardíaco anormal. Además, es mejor no consumirlos con la mayoría de los medicamentos para la presión arterial, anticoagulantes y píldoras anticonceptivas. El regaliz negro u orozuz entero (y los productos con extracto de regaliz, a diferencia del dulce con sabor a orozuz) contiene glicirricina, que puede causar ritmo cardíaco irregular, o incluso la muerte, cuando se combina con digoxina. La glicirricina puede reducir la eficacia de la mayoría de los medicamentos para tratar la presión arterial, intensificar efectos secundarios de los anticoagulantes, además de elevar la presión arterial y reducir los niveles de potasio cuando se consume con píldoras anticonceptivas. Quesos, yogurt, leche, suplementos de calcio, antiácidos con calcio. Tetraciclina. El calcio en estos alimentos y productos puede interferir con la capacidad del cuerpo para absorber completamente los antibióticos. En general, la tetraciclina funciona mejor si la tomas 1 hora antes o 2 horas después de comer. Alcohol, aguacates, plátanos, chocolate, salami. Medicamentos como el metronidazol (Flagyl) y linezolid (Zyvox), que se utilizan para tratar infecciones bacterianas. Los alimentos que aparecen a la izquierda, junto con la cerveza de barril, el vino tinto y el jerez, contienen tiramina, un aminoácido que puede hacer que la presión arterial aumente si se toma con linezolid. La tiramina también se encuentra en alimentos añejos, encurtidos, fermentados o ahumados, como los quesos procesados, las anchoas y las salchichas secas. Mezclar alcohol y metronidazol puede causar náuseas, calambres estomacales y vómitos. Harina de soya, nueces Medicamentos para la tiroides como la levotiroxina (Levothroid, Levoxyl, Synthroid). Estos alimentos con alto contenido de fibra pueden evitar que tu cuerpo absorba los medicamentos. Si tu dieta es alta en fibra, intenta tomar tus medicamentos al final de la tarde. En un estudio se demostró que los medicamentos se absorbían mejor cuando se tomaban a la hora de acostarse en lugar de media hora antes del desayuno, que es lo que generalmente se recomienda en las instrucciones.

Nota del editor: Este artículo también apareció en la edición de diciembre de 2017 de Consumer Reports en temas de Salud.

