Por qué fue arrestado Carlos Ghosn, el presidente de Nissan Renault

Se le acusa de mala conducta financiara

La más grande sorpresa que se llevaron muchos la semana pasada en el sector de automóviles fue el inesperado arresto de Carlos Ghosn, el empresario brasileño que es presidente y CEO de Renault, ex-presidente de Mitsubishi, presidente de Nissan y el autor detrás de la alianza trilateral más grande de la historia de los automóviles.

El empresario es famoso por su dotes de líder, pues siendo de orígenes libaneses, nacionalidad latinoamericana y con una educación en Europa, llegó a conquistar un mercado complejo en Japón del cual no es fácil entrar y donde él fue arrestado.

No se han dado muchos detalles acerca de por qué fue arrestado, ya que el sistema judicial en Japón funciona de distinta manera que el de USA. Sin embargo, algunos medios de comunicación han estado atando cabos y muchos explican que el empresario de 64 años, quien fue despedido oficialmente como presidente de Mitsubishi Motors el 26 de noviembre, cometió fraude y puede ser culpable por todo lo que se le acusa, reportó Business Insider.

Aunque Ghosn ha negado todo cargo impuesto ante él por las autoridades de Japón, no ha sido liberado y sigue siendo interrogado. Según The Financial Times, al empresario se le acusa de intencionalmente subestimar su paga en documentos financieros y hacer usos personales de los fondos de su compañía.

La policía de Japón tendrá que liberar el empresario en algunos días, pues la ley de ese país solo permite tener a un sospechosos bajo interrogación por 20 días antes de ser procesado.