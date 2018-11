Voluntarios son vitales para el conteo del personas sin hogar en enero

Un poco incrédulo de su buena suerte, Carlos Rubira dijo estar muy contento de tener nuevamente un hogar después de haber vivido cuatro años en las calles.

El ecuatoriano de 62 años llegó a Estados Unidos a finales de los años ochenta y trabajó arduamente para mantener a su esposa y dos hijos en su país natal. Sin embargo, hace cinco años sufrió un accidente mientras trabajaba en la construcción.

Esto le causó que se le dislocaran tres discos de la columan vertebral. “A veces me caigo y me duele”, explica Rubira, quien poco después perdió su empleo y por ende su ingreso, quedando en la calle.

“Pero un americano me encontró y me llevó a un refugio”, cuenta el sudamericano, quien eventualmente logró obtener un apartamento amueblado en El Segundo como parte de la Medida H, la cual esta financiando la construcción de viviendas para desamparados.

“Moralmente, económicamente y espiritualmente me he levantado”, dijo Rubira. “El apartamento tiene muebles y todo, y no se tiene que estar uno preocupando por dónde va a dormir”.

Rubira es la cara de uno de miles de desamparados que han recibido la tan necesitada ayuda para dejar las calles.

Pero igual de importante es saber cuántos indigentes hay en la metrópoli. Por esta razón, funcionarios del condado y la ciudad de Los Ángeles hicieron un llamado a todas las personas que se unan nuevamente como voluntarios para hacer un nuevo conteo de personas sin hogar en enero de 2019.

Los datos proveídos en el conteo ayudan a tomar decisiones sobre la planificación y la asignación de recursos, dijo el supervisor del condado de Los Ángeles, Mark Ridley-Thomas.

“Pero el conteo de las personas sin hogar también trata de encontrar historias en las estadísticas, se trata de madres y padres, hermanos y hermanas, hijos e hijas, tíos y tías, vecinos y amigos”, dijo el supervisor, quien espera contar con 8,000 o más voluntarios para las tres noches dedicadas al conteo el 22, 23 y 24 de enero del 2019.

Medida H

Además, Ridley-Thomas dijo que la Medida H esta cumpliendo las metas.

“Nos proponemos a darle hogar a 48,000 personas sin techo en los próximos cinco años”, dijo el supervisor Ridley-Thomas. “Hasta ahora hemos dado hogar a unas 10,000 personas…Desde San Pedro a Santa Clarita, de San Dimas a Santa Mónica”.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo estar muy contento con el esfuerzo que se esta haciendo al unir al condado y 41 ciudades en el conteo.

“El año pasado por la primera vez en nueve años hubo un 6% de reducción de desamparados, un 19% de reducción de desamparados veteranos y un 20% de reducción de desamparados con enfermedades crónicas”, explicó el alcalde.

Peter Lynn, director ejecutivo de la Autoridad de Servicios para Desamparados de Los Ángeles (LAHSA) – la agencia encargada del conteo – dijo que ya están alistándose para organizar a los miles de voluntarios.

“El conteo será para localizar a todos los que están experimentando la indigencia en las calles, cauces y callejones del condado de Los Ángeles”, dijo Lynn. “Hacemos una cuadricula de todo el condado en 2,163 segmentos y tenemos que subdividir en más mapas esos segmentos y cada mapa necesita un equipo”.

Agregó que esta es la única forma de contar en un corto periodo de tiempo todos los indigentes de las calles, lo cual es parte de un esfuerzo nacional que comenzó siendo liderado por Los Ángeles en el 2005.

Para seguir disminuyendo el número de indigentes y aumentando la ayuda necesaria los funcionarios urgen a los residentes del condado que se unan a ser voluntarios en el conteo anual de desamparados el 22, 23 y 24 de enero del 2019.

Los interesados pueden visitar https://www.theycountwillyou.org/