La contratan para tomar fotos de una boda, tiene sexo con invitado y termina arrestada

Un fotógrafa de bodas tuvo una mala noche al terminar en prisión luego de una jornada de trabajo.

Katherine Leigh Mehta, de 26 años y quien también es modelo, fue arrestada después de ser atrapada tenido relaciones sexuales con un invitado y orinar en árbol.

El hecho ocurrió en el salón de eventos The Springs de Weatherford, a 30 millas de Fort Worth, Texas. Un agente del Alguacil que trabajaba como guardia de seguridad en el sitio fue alertado sobre los actos de la mujer y el invitado en una habitación del lugar. El hombre llamó a otros agentes y pidieron a Mehta que se retirara.

La mujer enfureció con los uniformados y se retiró a los gritos. En un momento se acercó a un árbol y decidió orinar frente a todos.

“Todos estarán muertos en la Navidad“, gritaba la mujer según testigos.

Los agentes hallaron un frasco de Alprazolam en sus pertenencias. La medicina es para controlar la ansiedad y el pánico. Se cree que la mujer mezcló la droga con alcohol.

Sin embargo, una mujer cercana a Mehta dijo a la estación WFAA que la mujer bebió algo adulterado sin saberlo.

“Ella dijo que salió y dos hombres se acercaron y trataron de hacer cosas inapropiadas con ellas“, dijo la mujer, que sería la hermana. “Dijo que gritó para obtener ayuda, pero todo se tornó negativo”.

The Springs dijo que lo ocurrido fue entre dos personas que no trabajan para el lugar y que la fiesta no fue afectada por lo ocurrido.