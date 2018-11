¿Por qué estás perdiendo seguidores en las redes sociales de tu negocio?

Si no quieres acumular más 'unfollows', sigue los siguientes consejos

Las redes sociales pasaron de ser una novedad entre los jóvenes, a ser parte de la vida de personas de todas las edades. Solo tienes que ver a tu alrededor y darte cuenta de que, al menos, una persona en el espacio en el que te encuentras se encuentra revisando su smartphone, y es probable que sea para saber cuántos likes obtuvo su última foto en Facebook o cualquier otra red social.

Esto no es un secreto para las empresas, y menos lo es saber que las redes sociales son un fundamental punto de entrada en el embudo de ventas de cualquier tipo de compañía. Es por esto que son muchas las marcas que deciden tener presencia en estas plataformas sociales y así responder a las demandas de sus usuarios.

Han habido casos en el que el crecimiento de seguidores es bastante satisfactorio, pero también puede suceder todo lo contrario, en el que la pérdida es importante, y esta no es para nada la idea de ninguna marca en redes sociales.

Mantener a los seguidores de una comunidad interactiva es un trabajo difícil, pues nos encontramos en la era de los consumidores de contenido, y estos son los mismos que pueden cambiar de opinión de la noche a la mañana, por lo que hay que tener especial cuidado.

Entonces, ¿cuál es la razón de esta pérdida?

A continuación te presentamos algunos de los motivos que pueden responder a esta pregunta, y solo le queda a tu marca ponerse manos a la obra para recuperar a estos usuarios.

Mala distribución de posts

Muchas marcas cometen el error de ver cuáles son las mejores horas para publicar en Instagram, por ejemplo, y se dan a la tarea de bombardear de publicaciones justo en ese rango de tiempo.

Esto puede ser tomado por muchos usuarios como spam, por lo que tu marca debe corregir esto y publicar moderadamente en diversos momentos del día.

Actualmente, las personas están sedientas de información pero esto no quiere decir que tu empresa debe saturarlos por medio de las redes sociales.

Contenido aburrido

Los usuarios de redes sociales, además de no querer ser bombardeados de posts, quieren contenidos únicos, útiles y de calidad.

Puede que la razón por la que tu marca ha recibido muchos unfollows sea porque tu contenido se ha puesto aburrido o incluso repetitivo con el pasar del tiempo.

Por esto te recomendamos hacer un calendario editorial en el que tengas una planificación del contenido que saldrá durante todo el mes y cambiar de manera periódica el look and feel de tus perfiles, como la foto de perfil de Instagram, y averiguar las nuevas medidas portada Facebook.

Es importante que no solo incluyas posts de venta, pues tus usuarios se darán cuenta. Incluye contenido de valor que sume cada día a las vidas de tus seguidores y los mantendrás fieles durante mucho tiempo.

Falta de interacción

Muchas son las marcas que olvidan que detrás de los perfiles que se ven en las redes sociales hay personas de carne y hueso a las que hay qué atender.

Muchos usuarios de Social Media usan estas plataformas como canales de atención al cliente para hacer algún reclamo o pregunta que crean relevante.

No interactuar con tus seguidores hace que ellos piensen que no son importantes para ti, y tienes que dar una impresión de todo lo contrario. Las redes no tienen la palabra “social” en su nombre por pura casualidad. Su principal propósito es el de socializar, interactuar y compartir con demás usuarios.

Si piensas que esta puede ser la razón de la pérdida de tus seguidores, es momento de que te pongas a responder comentarios y mensajes directos.

Oferta que ya no existe

Tal vez lanzaste un concurso u oferta a través de tus redes sociales y muchos de los seguidores que tenías te dejaron de seguir porque la promoción ya expiró, o quizá muchas personas comenzaron a seguirte únicamente por esta razón y al no tenerla ya, decidieron darle unfollow a tu marca.

La solución para esto es que continúes lanzando concursos de manera periódica en cuanto le sea posible a tu negocio, muchos podrían quedarse contigo.

Cuenta inactiva

Al tener redes sociales para tu marca, debes comprometerte a ser consecuente, pues una cuenta que publica una vez a la semana o una vez al mes es muy raro que continúe creciendo en seguidores y mucho menos generando el anhelado engagement.

Si publicas muy poco o tu marca es muy desorganizada en la publicación de posts periódicos, ponte a manos a la obra desde ya con un calendario editorial.

La idea no es saturar a tus seguidores de contenido, pero tampoco lo es abandonarlos por completo.

Posts excesivamente de venta

Como mencionamos previamente, los posts que lances en tus redes sociales deben contener información útil y que resulte del interés de tus seguidores.

Si publicas de manera excesiva posts promocionales tus seguidores se darán cuenta de que estás, de manera descarada, vendiéndoles tus productos.

La era de la publicidad tradicional e intrusiva acabó, es momento de atender a tus usuarios y darles lo que necesitan para solucionar sus dudas o problemáticas cotidianas, e incluso puedes usar un generador de enlace WhatsApp para atenderlos de manera más personalizada por mensajería instantánea.

La clave para ganar seguidores y no perderlos en redes sociales, es investigar bien a tu audiencia, a tal grado que puedas intuir cuál es el contenido que realmente les va a interesar.

Lucas Emma

Emprendedor de nacimiento, apasionado por el Internet y cualquier aparato con un botón de ON/OFF. Founder de Socialtools.me, una plataforma de Social Media Marketing que permite a agencias desarrollar promociones y concursos rápidamente en Facebook. Además, CEO de Postcron, plataforma para ahorrar trabajo y tiempo en el manejo de Redes Sociales. CEO de Postcron

Tw: @lucasemma