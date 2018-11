Perdió a su esposa por usar un condón que no era de su talla

El sujeto demandó al fabricante de condones para ocultar sus infidelidades

Quiere limpiar sus infidelidades con una demanda, pero está a punto de perderlo todo.

Un hombre de Kenia podría perder una querella contra un fabricante de condones al que había demandado después que se le rompiera el preservativo durante un acto sexual.

El sujeto demandó a Beta Healthcare, el fabricante, y la Oficina de Estándares de Kenia, por el supuesto “falso condón”. La compañía argumentó en el juicio que el hombre había usado la talla incorrecta.

“Soy consciente del hecho de que si uno se pone un condón que no coincide con su tamaño, hay una alta probabilidad de ruptura”, dijo Chirag Patel, representante de Beta. “Si, en todo caso, el peticionario usó el condón Zoom (que tiene que probar) es posible que no fuera del tamaño correcto. Es por eso que tal vez se rompió, una afirmación que aún debe probar”.

El individuo no ha presentado evidencia. Tampoco ayuda su historia de infidelidades, algo que la defensa usa en su contra. El hombre fue abandonado por su esposa debido a que esta contrajo una enfermedad venérea después que se rompiera el condón.

“Nadie puede creerle a alguien que le mintió a su esposa”, dijo Patel.

El hombre insistió en la responsabilidad del fabricante y lo culpa de su tragedia personal.

“Mi esposa me dejó por otro hombre. He estado deprimido, me volvió alcohólico y perdí mi trabajo”, dijo ante el juez.