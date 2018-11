Héctor Soberón podría demandar a Michelle Vieth por esta razón

Los actores estuvieron casados del 2002 al 2004. Su separación se dio tras el escándalo de un vídeo sexual

Héctor Soberón dijo que no descarta demandar por daño moral a su exesposa Michelle Vieth, quien ha asegurado que él fue el responsable de difundir un vídeo sexual donde aparece la actriz y que la puso en medio del escándalo hace más de una década.

Recientemente, la actriz de 39 años anunció que realizará un documental donde contará su versión sobre el vídeo y todo el escándalo que vivió hace 14 años, cuando era esposa de Soberón.

“Hemos analizado todas las entrevistas que ha dado y las declaraciones que ha dado la señora, y yo creo que en unos días ya vamos a tener una determinación acerca de si se actúa o no judicialmente”, precisó al programa ‘Ventaneando’, José Burguette, abogado de Soberón.

En las declaraciones que ha hecho Vieth en las últimas semanas, asegura que fue su entonces esposo Héctor Soberón quien filtró el vídeo íntimo en el que aparece ella y que la puso en medio de un escándalo que la hizo alejarse por un tiempo del ambiente artístico.

Y no solo eso, sino que también la actriz de “Mi Pequeña Traviesa” aseguró que vivió violencia intrafamiliar mientras estuvo casada con Soberón.

Michelle y Héctor estuvieron casados del 2002 al 2004. Su separación se dio tras el escándalo del vídeo sexual.

Luego de las declaraciones de Vieth, el actor está consternado, indicó Burguette.

“Está un poco consternado por la afectación que puedan tener sus nenas (sus hijas), su esposa. Él está tranquilo. Al final de día, esto no es un tema nuevo, es un tema que ya sucedió hace muchos años. Está muy estudiado, muy ventilado por todos ustedes; entonces, no hay nada bajo el sol”.

“Yo a Héctor tengo de conocerlo 20 años y originalmente yo era su mesero. Héctor no bebe, no fuma, es deportista; no lo digo como abogado, lo digo como amigo. Yo no le conozco un episodio violento, si alguien lo conoce, adelante, yo no lo conozco”, indicó el abogado.

Otra de las cosas que ha revelado Michelle es que Soberón obligó abortar a la actriz Grettell Valdez, quien también fue pareja del actor.

La defensa del actor dijo que tiene que esperar a que se difunda el documental de Vieth para analizar que procede.

“Habrá que esperar, cabría la posibilidad de daño moral más que otra acción legal”, indicó Burguette.

Tras las declaraciones sobre el presunto aborto de Valdez, la actriz ha guardado silencio.