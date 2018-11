Reúnen suficientes firmas para intentar derrocar la ley que limita las fianzas de paga

Si las firmas colectadas logran ser verificadas por funcionarios electorales, la ley firmada por el gobernador Brown se suspendería hasta que los votantes del estado decidan en el 2020

La celebración por la SB10, una ley que eliminaría la fianza como condición para que una persona sea liberada de la cárcel mientras espera su juicio, fue muy corta, pues se espera que sea bloqueada.

Una coalición de grupos de Bail Bonds (Casas de Fianza) presentó recientemente firmas suficientes para un referéndum estatal sobre la medida en el 2020. Si la oficina del secretario de Estado certifica las firmas, la medida no entrará en vigor en octubre de 2019.

Esta es una buena noticia para Saúl Villegas, quien trabaja en una compañía de bonos de fianzas en Lynwood. Él dijo que en el pasado ha estado encarcelado y sabe que, al tener un récord, en cualquier momento lo puede detener la policía por motivos mínimos.

“Yo soy padre soltero de dos niños y si me arrestan y me llevan a la cárcel, yo no podría salir bajo fianza”, dijo Villegas. “¿Qué va a pasar con mi familia? ¿con mi trabajo?”, cuestionó.

A finales de agosto, el gobernador de California, Jerry Brown, firmó la SB 10 que crea un nuevo sistema de fianzas que se basa en el nivel de riesgo que presenta un sospechoso.

La SB esta pautada para tomar efecto el primero de octubre del 2019.

Actualmente, una persona puede pagar su fianza (que se determina por un juez con factores tales como la gravedad del delito y los antecedentes penales anteriores) para ser liberado mientras espera su juicio.

Si la SB 10 toma efecto, los jueces podrían hacer una determinación de servicios de evaluación previa al juicio para ver los riesgos de que la persona se presente al juzgado cuando se le indique.

Cada tribunal superior del estado podrá establecer sus propios programas de servicios de evaluación previo al juicio con los empleados del juzgado o con la agencia pública local contratada, según especifica la ley.

Villegas dijo que eso también afectaría a las personas por que, sin importar su delito, permanecerían encarcelados hasta su día de juicio.

David, quien no quiso proveer su apellido, dijo que él estuvo preso por un día el mes pasado en la cárcel de Lynwood y fue gracias a que pudo pedir su fianza que logró salir al día siguiente.

“Fue un delito menor y tuve corte a los dos días, pero yo creo que deben informar a las personas porque las pudieran dejar ahí adentro por un delito menor”, dijo David. “Me tocó ver que algunos ni siquiera sabían cuál era el nivel de su crimen”.

Los que se oponen a la SB 10 dicen que la medida apoya el encarcelamiento en masas y les da mucho más poder a los jueces para escoger quienes salen en libertad y quienes no.

Villegas dijo que esta puede ser una táctica para tener más presos y recibir más dinero en las cárceles. “Son como mil dólares por día por preso…y sin ‘criminales’ no hay custodios, no hay jueces, no hay cárceles”, enfatizó.

Por su parte, el senador Bob Hertzberg, autor de la ley, considera que el sistema actual de fianzas beneficia a los que pueden pagar, sobre los que no tienen propiedades o un aval para la fianza.

“Nuestro camino hacia un sistema de justicia penal más justo no está completo, pero hoy (ayer) ha hecho un cambio transformacional alejándose de la valoración de la riqueza privada y hacia la protección de la seguridad pública”, dijo el senador estatal demócrata por Van Nuys tras la firma del gobernador.

Si las firmas colectadas logran ser verificadas por funcionarios electorales, la ley firmada por el gobernador Brown se suspendería hasta que los votantes del estado decidan en el 2020. Las opciones serían; eliminar la fianza de los encarcelados o eliminar la ley.