VIDEO: Lady Gaga rompe en llanto al hablar de Bradley Cooper

La actriz y cantante no pudo evitar la emoción al recordar su experiencia junto al director y coprotagonista de ‘A Star Is Born’

Amigos y colegas de Bradley Cooper se reunieron el jueves por la noche para homenajear la carrera del actor y director durante la entrega del premio Premio Sid Grauman de la American Cinematheque 2018. Una de ellas fue Lady Gaga, compañera de Cooper en ‘A Star Is Born’. Y justamente fue su testimonio el que terminó llevándose toda la atención.

La multifacética artista le dedicó a su colega emotivas palabras y hasta se permitió romper en llanto al recordar su experiencia junto al actor y director. “Cuando estábamos promocionando la película, a veces me llamabas Gaga, pero ambos sabemos que me llamas Stefani (su verdadero nombre)”, comenzó revelando la cantante. “Escapé de Stefani durante mucho tiempo, me puse una capa de superhéroe y me hice llamar Lady Gaga. Y tú me desafiaste a sumergirme profundamente en un lugar donde ella estaba, para reencontrarme con ella y volver a ser Stefani de nuevo“, agregó entre lágrimas.

“Estoy tan agradecida no solo por haberme permitido ser una mejor actriz, sino también por haberme permitido que te llamara como profesional y también como amigo para llorar y ser yo misma. Nunca me has juzgado. Nunca. Y aun así me respetas como profesional. Gracias por eso. Significa mucho para mí”, siguió su discurso.

“Realmente hay un solo ser humano en el planeta al que me recuerdas: a Tony Bennett. Y para mí, ese hombre es una leyenda”, reveló.

En cuanto a la experiencia de ser dirigida por él, expresó: “Nunca te diste por vencido. Nunca vi a alguien trabajar tan duro como te vi trabajar en esta película. Todos tienen ahora el privilegio de verla, pero me gustaría también que todos tengan el privilegio que yo tuve: el de ser testigo de verte dirigir, que es algo mágico“, finalizó.