¿Por qué se comió Anahí su propia placenta?

La ex RBD sorprendió con esta revelación

Hace casi dos años Anahí se convirtió en madre al dar a luz a su primer hijo Manuel, producto de su relación con el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Además de tener un parto normal y sin complicaciones, los medios no tenían más detalles del inicio de su maternidad, sin embargo la ex actriz ahora dio un par de detalles que sorprendieron a muchos.

Quien fuera protagonista de la telenovela Rebelde confesó que se comió su propia placenta buscando las propiedades del órgano.

“Cuando nació Manuel guardamos la placenta y la dividimos en cinco partes. El primer trozo lo bebí de inmediato con jugo de fresas y frambuesas. Los demás trozos los fui bebiendo en los siguientes dos días”, escribió en su libro “Valiente”, publicado esta semana.

Fue algo muy personal

Cuestionada durante la presentación de la obra, Anahí justificó su decisión:

“Me metí a estudiar todo y a leer y a aprender y a conectarme… Las propiedades de la placenta lo explicamos muy bien en el libro, está llena de vitamina K, te ayuda a recuperarte mucho más rápido, a que el útero se contraiga más rápido…”.

La ex RBD dijo que prefirió contar su propia historia completa, pues “de todos modos iban a hablar”.

Casada con el político mexicano, Anahí ha dicho que no tiene una fecha definida para volver a los escenarios.

Otras celebridades como Kim Kardashian también han confesado haber consumido su propia placenta, asegurando que tiene propiedades para la salud.