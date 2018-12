Diciembre es el peor mes para buscar trabajo: ¿mito o realidad?

Seguramente has escuchado que no vale la pena comenzar la búsqueda de empleo en diciembre porque es el "peor mes" para hacerlo. ¿Pero es verdad?

¿Te gustaría iniciar el año con un nuevo empleo? Seguramente has escuchado por ahí que ni siquiera vale la pena comenzar la búsqueda en diciembre porque es el “peor mes” para encontrar un empleo. Sin embargo, te aseguramos que se trata de un mito y te presentamos las razones por las que no deberías esperar hasta enero para buscar empleo o encontrar uno mejor.

En primer lugar, es cierto que el ritmo de las labores disminuye en este mes dado que en muchas empresas la segunda quincena del mes hay vacaciones, y en general todo el mundo se relaja ante la llegada de la Navidad. Por esta razón es común creer que diciembre es un “mes muerto” y que ninguna empresa te contratará.

Lo anterior solo es parcialmente cierto, ya que el hecho de que el ritmo de trabajo descienda en diciembre hace que el personal encargado de reclutar a los nuevos recursos humanos tenga más tiempo para revisar el perfil de menos candidatos y por lo tanto para llevar mejores procesos de selección. Esto hace de diciembre el mes ideal para buscar trabajo.

Por otra parte, gracias al mito de que diciembre es un mal mes para comenzar la búsqueda, las posibilidades para ti son mayores, ya que sin lugar a dudas habrá menos personas luchando por quedarse con uno de los puestos vacantes. Si no has tenido suerte a lo largo de los últimos meses, diciembre puede traerte las oportunidades que estabas esperando.

No hay que descartar tampoco la posibilidad de ocupar un puesto abierto exclusivamente por la temporada navideña. Posiblemente puedas pensar que es una pérdida de tiempo, porque tú buscas un empleo más estable o permanente. Sin embargo, debes tomar en cuenta que estás ante la oportunidad de añadir experiencia a tu currículum, de obtener ingresos que no te vendrían nada mal y, por qué no, de demostrar tus habilidades a fin de que te ofrezcan la posibilidad de ampliar tu contrato una vez que este finalice.

Diciembre también es el mes por excelencia para hacer algunas relaciones públicas. Puedes aprovechar las fiestas navideñas y de fin de año para hacerte de nuevos contactos o reencontrarte con antiguos colegas y amigos que puedan recomendarte o llevarte al camino de tu siguiente trabajo.

Finalmente, para negar la falsa creencia de que diciembre es ese “mes muerto” del que todos hablan, debemos señalar que, por el contrario, las empresas lo dedican a preparar el siguiente nuevo año. De este modo, establecen nuevas metas y planean los presupuestos para los doce meses que están por comenzar. Esto convierte a diciembre en un mes crucial para que puedas hacerte un lugar en la empresa o el empleo de tus sueños.

Sin duda estas semanas se pueden abrir muchas puertas que quizás el resto del año estuvieron bloqueadas. ¿Qué opinas? ¿Ha cambiado tu percepción de diciembre como el “peor mes” para encontrar tabajo?