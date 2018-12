Encontrar trabajo aunque no tengas papeles puede resultar más sencillo de lo que crees

Toma en cuenta estos cuatro aspectos básicos y consigue un trabajo de manera rápida aun sin tener papeles

Si buscas trabajo, lo primero que debes tener en mente es que si eres un inmigrante y aún no tienes papeles, el proceso no debería ser distinto al de un ciudadano con sus papeles en regla. Así es que no te desanimes y mejor pon manos a la obra siguiendo estos sencillos consejos.

1. Necesitarás un currículo. El primer documento que necesitarás, y que puedes crear tú mismo sin depender de que una dependencia gubernamental te lo otorgue, es tu currículum o resume, para utilizar el término en inglés. Si buscas trabajo mediante bolsas en línea o trato directo, tendrás a tu disposición este documento que sirve como tu carta de presentación y que te permitirá darte a conocer en menor tiempo a una mayor cantidad de empresas o personas que estén buscando a un colaborador.

Si nunca has hecho uno, internet será tu mejor aliado. Hay numerosas páginas que ofrecen formatos para que simplemente los llenes. Y si ya lo tienes, solo bastará con que lo actualices. También puedes elaborar varios currículos distintos y enfocarlos dependiendo del puesto al que aspiras. Por ejemplo, si buscas trabajo como profesor de español o cuidador de niños, resalta las habilidades o experiencia que te convierten en el candidato ideal para ocupar esas vacantes.

2. Dónde comenzar. Continuando con los primeros pasos, posiblemente te preguntes si hay lugares donde tus posibilidades de trabajar, aun careciendo de papeles, aumenten. La respuesta es clara: las ciudades. Ya sea que tengas experiencia o no, busca residir cerca de las grandes ciudades y una vez ahí, visita tiendas, negocios o pequeñas empresas que anuncien que están en busca de personal.

No te desesperes si no tienes experiencia ni papeles. Quizás en un principio esto solamente signifique que deberías optar por un puesto que no requiera mucha experiencia. Ayudante general, mesero, aprendiz de algún oficio o hasta vendedor son algunas de las opciones. Comienza por esos empleos que, aunque parecen sencillos, permitirán que tu trabajo y esfuerzo hablen por ti y que pronto te permitirán aspirar a mejores puestos y, por supuesto, sueldos.

3. No estás solo. En la Unión Americana hay numerosas dependencias no gubernamentales que ayudan a las personas indocumentadas a encontrar un empleo acorde a sus intereses y habilidades. Puedes dedicar unas horas de tu tiempo a hacer una búsqueda en internet para saber si alguna queda cerca de tu domicilio. Asiste ahí y hazles saber cuáles son tus intereses y aspiraciones. Son expertos y llevan mucho tiempo ayudando a quienes buscan hacer realidad el “sueño americano”.

4. El inglés puede abrirte las puertas. A la par, mientras estás en plena búsqueda puedes darte tiempo para aprender inglés o pulir tu dominio del idioma si es que ya lo hablas parcialmente. Las bibliotecas locales pueden ser de gran ayuda en la búsqueda de opciones cercanas y baratas o hasta gratuitas.

Incluso puedes unirte a grupos de práctica en los que tú ayudas a un hablante nativo del inglés a mejorar, y a cambio él te apoya para que perfecciones las cuatro habilidades —hablar, leer, escribir y escuchar—, mismas que te abrirán un mundo de empleos a los que puedes aspirar cuando dominas el idioma.

Qué esperas. Sabemos que hoy en día el escenario para los migrantes no es el ideal, pero nadie dijo que lo bueno es sencillo. Además, tienes algo que te hace distinto: llegaste aquí con ganas de cumplir tus sueños, con hambre para comerte el mundo. Que nada te detenga, pon en práctica estos consejos y obtén un empleo aun sin papeles.