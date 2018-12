Jacqie Rivera, hermana de Chiquis Rivera, lanza su primer vídeo musical dedicado a Jenni Rivera

En la canción Jacqie dice: "Dedicaré una oración a tu recuerdo para un minuto de silencio a tu memoria y pensaré que si tuviste que marcharte no fue por que lo hayas querido decidir"

Jacqie Rivera presentó su primer vídeo musical, en donde intérprete “No Me Olvidaré De Ti“, una canción que le ha dedicado a Jenni Rivera. La intérprete compartió un extracto de la producción en su cuenta oficial de Instagram, y junto escribió que a dicho tema le ha puesto mucho corazón. “Es dedicada a mi mamá, y a todos los fanáticos que la ama tanto y mantienen su música y su legado vido”. Hay que recordar que Jenni Rivera falleció un 9 de diciembre de 2012.

“Ayer fue algo tan increíble ver todas las fotos que subieron y palabras hermosas dedicadas a la memoria de mi mami. Muchas gracias. Y mil gracias a mi equipo.“, concluyó el texto de la cantante.

El tema ya está en YouTube, y éste a un día de haber visto la luz ya tiene más de 255,195 reproducciones. Cabe mencionar que físicamente la joven posee un gran parecido con su madre, y esto hace que muchos de los fieles seguidores de la Diva de la Banda también sientan aprecio por Jacqie Rivera.

En la canción Jacqie dice: “Dedicaré una oración a tu recuerdo para un minuto de silencio a tu memoria y pensaré que si tuviste que marcharte no fue por que lo hayas querido decidir. Hoy yo he querido regalarte un sentimiento es la tristeza, porque ya no estás aquí. Nos regalaste con tu voz tantos momentos, momentos que ya no se van a repetir. Hoy, que indudablemente ya no habrá un regreso, mi corazón hizo un espacio para ti y en estas lágrimas te obsequio la esperanza de que en el cielo tú no te olvides de mi”.