No sé nada de mi “amigo secreto” en la oficina. ¡Ayuda! ¿Qué le regalo?

Si en el intercambio de la oficina te tocó obsequiarle a un compañero del que sabes poco o nada, no te preocupes, estas opciones de regalo te harán quedar muy bien

¿Entraste al intercambio de regalos en la oficina y te tocó alguien a quien no conoces? No hay problema. Aquí te damos algunas sugerencias para que puedas hacer feliz a esa persona de la que no sabes tanto, pero que, como si se tratara de uno de tus mejores colegas, también merece el mejor regalo.

Es posible que al principio creas que estás en un terrible dilema y que hagas hasta lo imposible por cambiar con otro compañero, a fin de que te toque alguien de quien sepas más. ¡Tranquilo! No será necesario. A pesar de que en un principio te sientas a la deriva al tener que pensar en un regalo, toma en cuenta estas cuatro opciones y sal airoso del problema.

1. Batería externa para el teléfono móvil. Todos tienen un teléfono y todos necesitan que esté cargado siempre. Así de sencillo. Y aunque tu compañero ya cuente con una batería de este tipo, lo cierto es que nunca sobran. Además hay muchos modelos distintos y muy originales. Quizás no lo conozcas tanto, pero algo debes saber de él; elige un diseño afín a los gustos que sí conoces de tu compañero.

2. Tazas. Café, té o agua. Es difícil que algún oficinista no tome una de estas tres bebidas en la oficina. Y para hacerlo, necesita una taza. Todos necesitamos una taza, y por esta simple razón fácilmente puede convertirse en el regalo perfecto. Opciones originales de diseño hay por todos lados, hasta en línea. Incluso podrías personalizarla con el nombre de tu compañero. ¡Le encantará el detalle!

3. Certificados de regalo. Si de plano no sabes nada acerca de la persona que te tocó en el intercambio, puedes darle algún certificado de regalo con el monto acordado. Pero no cometas el error de darle únicamente la tarjeta. Adórnala o haz un sobre especial con motivos navideños para que se note que le diste importancia al intercambio y a la persona, y que no recurriste a la compra de un certificado por olvido o desinterés.

4. Pantuflas. Si eres de las personas que piensa que los regalos ideales de Navidad son los detalles bonitos pero también útiles, unas cómodas pantuflas son la mejor opción. No necesitas conocer mucho a la persona a la que le harás el obsequio. Simplemente fíjate en qué colores suele utilizar y echa un vistazo al tamaño de sus pies. También puedes pedirle a un compañero más cercano que te ayude con la averiguación de la talla.

Ahora sí. Estás listo para el intercambio. No importa que no conozcas mucho a la persona que te tocó, ya que con estas opciones seguramente quedarás bien y, quién sabe, tal vez hasta se convierta en la oportunidad perfecta para llegar a conocerla mejor y comenzar a forjar una linda amistad.