El “coqueteo” de Andrés Manuel López Obrador con Kate del Castillo

La actriz no se mostraba segura del nuevo presidente mexicano, pero este le hizo un guiño a través de una entrevista

En medio del juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán que se lleva a cabo en una corte de Nueva York, el nombre de Kate del Castillo ha vuelto a la palestra. Como es púbico, la actriz mexicana se entrevistó con el capo cuando estaba prófugo de la justicia, lo que le originó ser investigada por el gobierno de México que encabezó Enrique Peña Nieto.

Kate no ha regresado a su país por años, pues temía ser detenida, sin embargo este 1 de diciembre hubo cambio de régimen con la asunción de Andrés Manuel López Obrador.

Cuestionado sobre la posibilidad de que Kate vuelva, AMLO le hizo un guiño a la actriz de “Muchachitas”.

“Nosotros vamos a proteger a todas las mexicanas y todos los mexicanos. Ante cualquier circunstancia el gobierno de México va a proteger a nuestros compatriotas y en este caso de Kate del Castillo y otros asuntos, siempre vamos a proteger a los ciudadanos“, expresó el mandatario en entrevista con Univision.

Unos días antes, Kate de 46 años declaró con cierto escepticismo que habría que esperar para saber si podría volver a México con el nuevo gobierno.

“No sé, no sé, tendría que ir allá para ver cómo me siento, ¿no?, segura no sé”, dijo Kate a Mundo Hispánico.

“Vamos a ver cómo toman ellos la demanda que yo tengo en contra del gobierno y a ver cómo toman todo lo demás, no me vayan a salir con que a ‘Chuchita la bolsearon’ y que me saquen una nueva investigación”, agregó.