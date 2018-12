Kate del Castillo no confía del todo en Andrés Manuel López Obrador

No está segura de regresar a México

El nuevo gobierno de México que encabeza Andrés Manuel López Obrador no representa para Kate del Castillo un regreso automático a la normalidad. La actriz de 46 años que ha pasado varios años sin visitar al país que la vio nacer dio su opinión sobre la nueva administración.

La intérprete de Teresa Mendoza en “La Reina del Sur” vivió bajo la amenaza de ser requerida por las autoridades mexicanas luego de haberse entrevistado con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“No sé, no sé, tendría que ir allá para ver cómo me siento, ¿no?, segura no sé”, dijo Kate a Mundo Hispánico.

“Vamos a ver cómo toman ellos la demanda que yo tengo en contra del gobierno y a ver cómo toman todo lo demás, no me vayan a salir con que a ‘Chuchita la bolsearon’ y que me saquen una nueva investigación”, expresó en tono de broma.

López Obrador ha representado un rompimiento con el viejo régimen, sin embargo la hija de Erick del Castillo mantiene una posición un tanto escéptica.

“Hay que exigirle igual a este señor, pero sí ha habido un cambio”, agregó.

Sobre su autoexilio Kate aseguró que ha sido voluntario: “Yo podía ir a México desde hace un año, pero no quería ir mientras estuviera el señor que estaba de presidente”.