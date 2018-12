Por qué el fin de los subsidios a autos eléctricos podría causar pérdida de empleos en Estados Unidos y beneficiar a China

Los subsidios fiscales a dueños de autos eléctricos son incentivos para que más gente compre un auto eléctrico. SIn estos, las ventas pudieran bajar o ser menores a las de China y Europa

El plan del gobierno del Presidente Donald Trump para poner un fin a los incentivos que recompensan a los dueños de vehículos eléctricos (EVs) pudiera causar caos en la industria automotriz americana y dar ventaja a otros países que sí tienen un interés en los EVs, como China y Europa, informa un reporte reciente de NBC News.

La acciones del mandatario americano pudieran dañar significativamente a marcas de autos americanas porque muchas de estas han invertido gran capital en la producción de autos eléctricos. Por ejemplo, General Motors anunció que reestructurará sus plantas y abandonará el ensamblado de ciertos autos para enfocarse más en el sector de EVs.

Por otra parte en el otro lado del mundo, Audi – en Alemania – anunció una inversión billonaria a principios de diciembre que planea producir autos eléctricos de aquí hasta el año 2030 y Aston Martin – en Inglaterra – anunció un programa que electrificará autos clásicos para que puedan permanecer en las carreteras de Europa después del año 2040, pues regulaciones federales prohibirán el uso de vehículos de combustible para ese año.

Pero la situación en Estado Unidos no es la misma que la del resto de los países desarrollados, pues si Trump cumple sus amenazas y recorta los subsidios a dueños de EVs, significa que menos compradores querrán comprar un auto eléctrico, ya que estos son muy caros, no avanzan tantas millas sin recarga y no hay suficientes estaciones de recarga públicas disponibles. Por lo que el recorte de incentivos se suma a la lista de cosas en contra de comprar uno de estos autos.

Actualmente, el Servicio Federal de Impuestos Internos (IRS) ofrece un crédito fiscal (subsidio) a autos eléctricos dependiendo del tamaño del vehículo y capacidad de batería que van desde los $2,500 a $7,500 por auto eléctrico comprado, explica la Oficina de Eficiencia Energética y Energía Renovable del Departamento de Energía de los Estados Unidos (EERE) en su sitio web.

Sin embargo, los incentivos para compradores de vehículos eléctricos (EV) no acaban ahí: “Dependiendo de dónde viva, también puede ser elegible para incentivos EV de su estado, ciudad o servicio público. Los incentivos monetarios y no monetarios pueden incluir créditos fiscales adicionales, descuentos o cupones de vehículos o infraestructura, reducciones en las tarifas de registro de vehículos, préstamos, tarifas especiales de bajo costo y exenciones de carril para vehículos de alta ocupación. Algunos estados también tienen tarifas específicas para los EV”, explica la Oficina.

Los incentivos para compradores de autos eléctricos son una forma de fomentar la energía renovable y limpia en el planeta. Varios países en Europa están teniendo incremento en ventas de EVs y muchas marcas de autos se están concentrando en la electrificación o fabricación de autos eléctricos. Sin embargo, la administración de Trump ha demostrado no tener interés en apoyar las estrategias internacionales para combatir el fenómeno del Cambio Climático, pues USA fue el único país que no se unió al Acuerdo de París que establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero.