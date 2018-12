Medios en español quieren ser incluidos en el presupuesto del Censo 2020

Piden que los apoyos estatales contemplados para programas de alcance para el Censo no vayan solo a medios en inglés

Líderes de los medios de comunicación en español y de organizaciones que abogan por la comunidad hispana, coincidieron en señalar que si los latinos no son contados en el Censo de 2020, California no será tomada en cuenta.

“Estamos peleando por lo que nos merecemos. Si los latinos no son contados, California no es bien contada”, afirmó Arturo Vargas, director general de la Asociación Nacional de Funcionarios Electos y Designados (NALEO).

En una reunión en las instalaciones de La Opinión, se juntaron representantes de este diario, de Univisión, Telemundo, Estrella TV, Black Media, medios dirigidos a la comunidad asiática, y otras etnias, con el presidente de la Asamblea de California, Anthony Rendón.

Dejaron claro que para crear conciencia y llegar a todos, los medios de comunicación que se enfocan en las comunidades étnicas necesitan recibir una proporción justa de fondos del estado de California para las campañas para el Censo 2020.

“El papel de la legislatura es asegurar que los 90 millones de dólares contemplados en el presupuesto de California para el Censo 2020 lleguen a las organizaciones no lucrativas y a los medios”, señaló el presidente de la Asamblea.

Precisó que se planea destinar $17.6 millones de dólares para los medios de comunicación en general.

Sin embargo, el legislador dijo que van a tratar de dar lo más que puedan a los medios étnicos.

“La principal preocupación de la legislatura es que no haya un conteo preciso de los latinos, y queremos asegurar que todos seamos contados”, indicó.

“Sabemos que muchos no confían en el gobierno federal, por eso queremos decirles que vayan a sus medios étnicos, a sus organizaciones no lucrativas y a sus gobiernos locales para informarse”, señaló Rendón.

Esto es de particular importancia en el Censo del 2020, ya que la decisión de incluir una pregunta sobre ciudadanía preocupa a los activistas. Más de una docena de estados y ciudades, entre otros, presentaron demandas contra la decisión del secretario de Comercio Wilbur Ross de agregar tal pregunta al formulario del censo por primera vez desde 1950.

Las demandas alegan que Ross actuó inapropiadamente y que la pregunta desalentará la participación de los inmigrantes, lo que mermará la representación política y los recursos federales para los estados que tienden a votar por demócratas. El gobierno asegura que la pregunta permitirá al Departamento de Justicia aplicar de manera más efectiva la Ley de Derecho al Voto.

La decisión sobre la pregunta se debate en los tribunales.

Los menos contados

Arturo Vargas, de NALEO, dijo que quieren asegurarse que los fondos asignados en el presupuesto de California para programas de alcance relacionados con el Censo 2020, sean dedicados a las poblaciones menos contadas que suelen ser los latinos, niños menores de cinco años y los migrantes.

“Necesitamos una agenda que entienda que si vamos a contar a todo mundo, tenemos que llegar a los que son menos contados”, urgió.

Detalló que de los $90 millones de dólares, $30 millones son para organizaciones de base como NALEO, y $17 millones para los medios.

“Lo que no sabemos es cuánto para los medios en inglés y cuánto para los medios en español y otros idiomas. Nos interesa que los medios que llegan a las comunidades menos contadas, como los inmigrantes, reciban esos apoyos”, destacó.

La Oficina del Censo 2020 en California es parte del despacho del gobernador. “Va a ser bajo su dirección que se va a implementar el programa de alcance y se van a distribuir los 90 millones de dólares”, observó el líder de NALEO.

“Nosotros tenemos que demostrar que invertir en los medios étnicos va a dar resultados porque a través de estos la información del Censo va a llegar a las comunidades que más necesitan ser contadas”, resaltó.

“El temor es porque tenemos un gobierno federal que es hostil a la comunidad latina y a los inmigrantes, y sabemos que la agenda de la Casa Blanca es no contar a los latinos. Esa sería la mejor manera de hacernos desaparecer, y no podemos permitir, ni tolerar, que nuestra comunidad no sea contada”, subrayó Vargas.

¿Qué pasaría si los latinos no son contados?

“Le quitarían a nuestras comunidades poder político. No habría recursos para las escuelas, las clínicas y todos los servicios que necesitan y que vienen de nuestros esfuerzos”, enfatizó Vargas.

Gabriel Lerner, director editorial de La Opinión, dijo que el próximo Censo presenta muchos desafíos. “Parte del futuro de los latinos será definido en el Censo. La inserción de los medios hispanos en la discusión es una prioridad y una responsabilidad”, remarcó.

“Cuenten con nosotros para alcanzar, informar y educar a la mayor parte de la gente para participar en todas las fases del próximo censo”, puntualizó.