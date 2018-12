Critican a Belinda por lo que dijo de Yalitza Aparicio en portada de revista Vogue

View this post on Instagram

Ya era hora de que @voguemexico siguiera el ejemplo de otros países poniendo en sus portadas a figuras del Arte, mujeres reales que nos inspiran con su talento, no solo a modelos. Ojalá que sigan así… Gracias por abrirnos las puertas a mujeres que tenemos voz y mucho que decir felicidades @yalitzaapariciomtz y a todo el equipo de Vogue Mexico 🇲🇽 #girlpower