Cristian Castro ignoró el homenaje a su padre Manuel “El Loco” Valdés

El "Gallito Feliz" brilló por su ausencia

El pasado martes, artistas de la talla de El Costeño, Los Mascabrothers, Lalo España, Los hermanos Castro, El mariachi de Chucho López, El JJ, Memo Ríos y Carlos Cuevas, entre otros famosos, se reunieron en un reconocido teatro de la Ciudad de México para realizar un homenaje a beneficio de don Manuel ‘El Loco’ Valdés, por sus 70 años de carrera artística. En el evento también estuvieron sus hijos; sin embargo, el que brilló por su ausencia fue Cristian Castro. En entrevista para GRUPO CANTÓN, Alejandro Valdés comentó al respecto:

“Este show es un homenaje que le están dando sus compañeros a mi papá. Cristian no estará esta noche, no sabemos dónde esté, le mandamos un saludo. No ha estado nunca con nosotros, ni está; entonces los que estamos aquí estamos disfrutando a mi papá”, reveló.

Por su parte, don Manuel también dio unas palabras de agradecimiento: “Me da sentimiento… Es maravilloso, me siento renovado, como nuevo, ¿Cristian Castro, quién es? (bromeó). No me ha hablado últimamente, porque tiene mucho trabajo, es extenuante”, dijo.