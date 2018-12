Cristian Castro reconoce que le parece rico tomar el biberón

El hijo de Verónica Castro no le teme al qué dirán...

A lo largo de su carrera musical el cantante Cristian Castro se ha visto envuelto en tantas polémicas que se ha convertido en todo un experto a la hora de lidiar con ellas. Gracias a ese talento adquirido, supo mantener la calma y salir airoso de un momento muy delicado que tuvo lugar durante su última entrevista televisiva, cuando le preguntaron acerca de la explosivas declaraciones que había realizado recientemente su primera esposa, Gabriela Bo, en las que aseguraba que el artista pedía con frecuencia a una de sus empleadas domésticas que le preparara un biberón de leche caliente.

Para sorpresa de muchos, la estrella de la música no evitó pronunciarse al respecto y admitió con total naturalidad esa leyenda urbana que le perseguía desde hace tiempo.

“Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan ‘ay que niñito, eres un bobito'”, le respondió muy tranquilo y sin perder la sonrisa al presentador Raúl Molina del espacio ‘El Gordo y la Flaca’ de Univisión.

“A mí no me importa, me da por hacer cositas así… No es que siempre estoy tomando leche de biberón, puedo a veces agarrar el biberón y decir ‘qué rico’“, añadió, demostrando una vez más que no se avergüenza lo más mínimo de su hábito.

A su paso por el espacio televisivo, Cristian Castro también anunció por sorpresa que había encontrado a su nueva esposa, apenas unas semanas después de que se confirmara -por boca de su madre, la actriz Verónica Castro- que había finalizado los trámites para concluir legalmente su unión con Carol Victoria Urbán, que no llegó a un mes. El legendario intérprete se estaba refiriendo medio en broma medio en serio a la presentadora Clarissa Molina, por quien ya se había interesado en una visita anterior al programa e incluso le había pedido su número de teléfono.

“Yo me quiero casar con esta monada. Pero Clarissa le gusta tanto la televisión que no quiere a nadie más que a ti“, le comentó a Raúl Molina mientras la aludida se reía. “Yo lo que quiero es que se realice y que ella se sienta bien, y después…”, afirmó, dejando en el aire sus verdaderas intenciones.