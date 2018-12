Qué es el cierre parcial del gobierno federal y cómo puede afectar tu vida cotidiana

El cierre parcial del gobierno no afecta servicios como correos o aeropuertos

El presidente Donald Trump desde el jueves dijo a los republicanos en el Congreso que “no firmará” un proyecto de ley de gastos aprobado por el Senado para evitar el cierre parcial del gobierno el viernes, porque no aprueba los fondos de $5 mil millones pedidos para financiar el muro en la frontera sur.

Trump ya había amenazado con no firmar ninguna ley hasta no tener una seguridad fronteriza “perfecta”, después de que el proyecto de ley del Senado no incluyera fondos para el muro con México, su medida principal en materia migratoria.

El 21 de diciembre a medianoche vence el plazo para financiar una cuarta parte del gobierno federal, como los departamentos de Justicia, Estado, Transporte, Comercio, Agricultura, Seguridad Nacional, Interior, Tesoro, y Vivienda, así como los parques nacionales y los bosques.

Otras agencias, como el Departamento de Salud y Servicios Humanos ya han recibido financiamiento. El Congreso todavía debe aprobar siete proyectos de presupuesto, incluyendo el de Seguridad Nacional, que se ha convertido en el obstáculo más grande, por la exigencia de Trump para financiar su prometido muro en la frontera con México, y los demócratas se niegan a aprobar esta partida.

Al no llegar a acuerdo, algunos servicios se paralizan, y otros trabajan a medias. Miles de empleados también serán afectados.

Los programas clasificados como “esenciales” continuarán funcionando. Entre ellos están el control de tráfico aéreo y el mantenimiento del sistema eléctrico, explica el Comité por un Presupuesto Federal Responsable (CRFB, por sus siglas en inglés), organización independiente que hace seguimiento a temas fiscales y federales.

¿Qué se puede afectar?

Salarios de empleados públicos: El CRFB dice que históricamente el Congreso les paga luego a estos empleados, pero no está garantizado. Aquellos que trabajen para agencias “esenciales” serán pagados cuando el gobierno reabra y las operaciones continúen. Se estima que unos 400,000 empleados federales esenciales trabajen sin paga, y unos 380,000 tendrían que tomar días libres sin goce de sueldo

Parques nacionales: durante el cierre de 2013, millones de visitantes no pudieron ingresar a más de 400 parques nacionales y monumentos como el Mall en Washington D.C. Los parques podrían cerrar u ofrecer acceso limitado.

Las vacaciones de Trump en Mar-A-Lago: Se espera que el presidente Trump viaje a su casa de Mar-A-Lago en el sur de la Florida como suele hacerlo por las Navidades, pero aún no está claro si partirá el viernes al sur de la Florida. La Casa Blanca no ha respondido preguntas sobre cómo podría afectar el cierre parcial su itinerario de viaje. El Servicio Secreto está entre las agencias que serían afectadas por el cierre, pero sus agentes todavía podrían trabajar para proteger al presidente y su familia sin paga, según la cadena CNN.

¿Que no sería afectado?

Servicio de correos: las cartas y los regalos llegarán a tiempo para las fiestas. El Servicio Postal es una agencia independiente que tiene financiación propia.

Aeropuertos: los controladores de tránsito aéreo, y funcionarios de Administración de Seguridad de Transporte son considerados “esenciales”, por lo que no se debe preocupar si viaja para las fiestas.

Militares: los que están en servicio están exentos de ser suspendidos de sus funcionados, según un plan de contingencia del Departamento de Seguridad Nacional.

Patrulla fronteriza: Puede que la seguridad fronteriza este en el centro del cierre parcial, pero de igual manera se espera que sus agentes trabajen para resguardar la frontera, según un plan del Departamento de Seguridad Nacional.

La investigación de la trama rusa: La investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la posible interferencia rusa en las elecciones de 2016 continuará. Un portavoz del Departamento de Justicia informó a la cadena CNN que la oficina de Mueller recibe financiamiento que no ha sido afectado.

Con información de Telemundo