Trump pide “opción nuclear” a republicanos para lograr dinero del muro fronterizo

No paran de llegar la amanezas del presidente Donald Trump en su misión de lograr su tan anhelada construcción del muro fronterizo.

Este viernes el magnate aseguró que se producirá un “largo” cierre de Gobierno si los demócratas del Senado no aprueban un presupuesto que incluya 5,000 millones de dólares para el muro con México, una partida que ya ha sido aprobada por la Cámara de Representantes.

“Los demócratas, cuyos votos necesitamos en el Senado, probablemente votarán contra la seguridad fronteriza y el muro, aunque saben que lo NECESITAMOS DESESPERADAMENTE. Si los demócratas votan que no, habrá un cierre que durará por un periodo largo de tiempo. ¡La gente no quiere fronteras abiertas y crimen”, afirmó hoy el mandatario en Twitter.

A paso seguido Trump instó al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, a deshacerse del filibuster legislativo, una medida conocida como la “opción nuclear”, con el fin de lograr la aprobación de la partido para el muro fronterizo sin la necesidad de 60 votos en el Senado.

“¡Mitch, usa la opción nuclear y hazlo! ¡Nuestro país cuenta contigo!” Trump tuiteó .

Mitch, use the Nuclear Option and get it done! Our Country is counting on you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 21, 2018