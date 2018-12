Eva Longoria seduce en Instagram con su traje de baño negro y sus magníficas piernas

La estrella de televisión es una fiel amante del yoga

Días atrás Eva Longoria habló sobre la presión que se vive en ciertas esferas a nivel físico, es decir sobre la apariencia física. Ante esto ella dijo: “Yo no he sucumbido a ningún tipo de presión”. “No sé si hay alguien ahí fuera diciendo que debería apresurarme a la hora de perder peso, porque lo cierto es que no presto ninguna atención a esos comentarios. Cuento con unas mujeres maravillosas en mi vida -mi madre, mis hermanas…- que me lo han enseñado todo acerca del valor de la autoestima desde que era muy joven. Provengo de una familia de mujeres fuertes, así que era casi imposible que yo perdiera la mía por algo tan trivial“, ha comentado la intérprete, productora y directora en declaraciones a la revista People.

Hoy la actriz compartió una imagen en donde aparece orgullosa luciendo un traje de baño negro en donde deslumbra, no solo por su atractivo, sino por sus magníficas y bien bronceadas piernas.

Se sabe que aunque no tenga ninguna intención de agobiarse marcándose objetivos concretos, sí es cierto que la feliz mamá se ha embarcado en un nuevo programa de entrenamiento, lo que no significa que cada mañana no rece para que su entrenador personal cancele su cita.

“Me sigue encantado el yoga, pero ahora mis entrenamientos se centran más en el levantamiento de peso. He empezado muy en serio con esa disciplina. Pero también le di tiempo a mi cuerpo para adaptarse al posparto tras el embarazo. ¡He tenido un bebé! He creado una vida humana, así que tampoco me obsesioné en recuperarme muy rápido”, ha comentado en otra entrevista a Us Weekly.