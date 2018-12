Una chica de 20 años padece una extraña condición severa que no la deja ni comer

La actitud de la joven es lo que hace que su enfermedad se más llevadera

Esta joven de 20 años no ha comido en seis meses.

Hannah Ritchie, de Vermillion, Ohio, tiene una condición crónica que hace que enferme cada vez que come.

“Es muy extraño todo”, contó a SWNS. “Pizza, carne, pasta, pan, galletas. Todo”.

Ritchie tiene gastroparesia, una afección digestiva crónica que hace que los músculos de su estómago se paralicen.

“En mi peor momento, vomitaba seis veces al día”, dijo Ritchie. “Iba al baño unas 30 veces al día cuando tenía 16. Mi vida era miserable y estaba realmente enferma”.

Todo, desde paletas hasta pudín, hizo que vomitara, sin importar cuánta hambre tuviera, explica Ritchie.

Fue diagnosticada formalmente en febrero, y se le colocó un tubo naseoyeyunal, un tubo de alimentación que pasaba por su nariz hasta su intestino delgado, a medida que su digestión empeoraba.

Finalmente, incluso eso dejó de funcionar y debió someterse a una cirugía de yeyunostomía en julio, que conectó un tubo a su estómago. Aunque era difícil comer antes de la cirugía, ya no es posible con la bolsa de alimentación.

“Es, literalmente, lo más difícil que he hecho en toda mi vida”, dijo Ritchie. “Me despierto para ir a trabajar todas las mañanas y me gusta, pero pienso que ya no lo puedo hacer y que voy a renunciar. No me siento bien “.

Ritchie continúa sufriendo complicaciones de salud como resultado de su condición, pero mantiene la cabeza en sus sitio al compartir su historia en su página de YouTube.

Cuando ella no siente dolor ni está discutiendo su condición, Ritchie también se preocupa por la belleza y los viajes.

Ritchie también es una estudiante universitaria, que toma cursos en línea para su especialización en periodismo.

“Me gustaría poder simplemente levantarme e ir a la universidad como una persona normal, pero simplemente no puedo”, dijo. “A veces se siente muy injusto. Pero al mismo tiempo, no puedo dejar que eso controle mi vida”. ”

Si bien no existe una cura para la gastropareisis, Ritchie afirmó que intenta no permitir que su condición la detenga y continúa tratando de vivir su vida al máximo.