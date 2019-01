¡Entérate! Lo que opinan los expertos del nuevo Cadillac Xts 2019

No es un auto perfecto, pero sí tiene sus puntos positivos

Cadillac ofrecerá en 2019 una versión nueva de su línea XTS. Los primeros detalles sobre los motores, apariencia, conducción y tecnología ya han sido revelados al público. Aquí te los vamos a mencionar.

Tecnología

Es muy cierto que el Cadillac XTS 2019 no ofrece la mejor interfaz de usuario, pero sus opciones de conectividad y los demás aditamentos tecnológicos pueden solapar de alguna manera esta deficiencia.

El sistema de audio Bose ha sido mejorado. La salida de sonido es bastante decente, y es aumentada por los altavoces envolventes ubicados en los asientos delanteros. Mientras que el sistema de navegación ha sido catalogado como promedio en edmunds.com.

Compatibilidad con AppleCarPlay y AndroidAuto es un aspecto estándar que funciona muy bien. El sistema de control por voz utiliza tu teléfono si está conectado, y utiliza el sistema del tablero en caso contrario. Sin embargo, no hay control climático.

Gama de motores

El motor estándar es un propulsor V6 que opera a una potencia máxima de 304 Caballos de Vapor. Puede tardar un poco en acelerar, pero una vez logra su velocidad se controla bien.

El motor turbo V6 que viene con la variante V-Sport nos ofrece 410 CV. Este motor, a diferencia de estándar, acelera rápidamente y sin contratiempos, un rasgo que enamora a muchos de los seguidores de los Cadillacs.

La variante V-Sport está solo disponible en las versiones más caras del Cadillac XTS 2019. Puede ser un vehículo muy rápido, pero quizás no muy positivo para tu presupuesto.

Diseño y comodidad

Los controles son sensitivos y sirven bien a las respuestas, pero la interfaz sigue siendo torpe más allá de esto Salir y entrar no es un problema dado el tamaño de las puertas.

Se esperaba que fuese un auto con una cabina espaciosa, pero lo cierto es que el interior no es amplio en lo absoluto para lo grande que el Cadillac XTS 2019. Los pasajeros delanteros no se sentirán incómodos, no obstante, la consola central abarca más espacio de necesario.

La visibilidad no es una de las grandes fortalezas de este vehículo. Los materiales tienen una buena apariencia y calidad en toda la cabina interior, por lo que no debes preocuparte por opciones que parezcan baratas.

¿Qué opinan los expertos?

Entre los puntos positivos que han sido señalados, se encuentra el motor V6 opcional, la calidad de las piezas del interior, el número de características estándar que ofrece, y lo cómodos que son los asientos.

Sin embargo, no todo es color de rosa para este modelo. Como sabes, han criticado negativamente la interfaz, así como también no han hablado muy bien de motor V6 estándar.